Hacı adayları Arafat'ta: İlk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de büyük yoğunluk
Haccın en önemli rüknü vakfe için Arafat`ta bulunan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva`nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme`de büyük yoğunluk oluşturdu.
Haccın en önemli rüknü vakfe için Arafat'ta bulunan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de büyük yoğunluk oluşturdu. Mekke'ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine akşamdan itibaren ulaşan hacı adayları geceyi Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçirdi.
HACI ADAYLARI ARAFAT'TA
Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan 1 milyon hacı adayının haccın en önemli rükünlerinden olan Arafat'ta.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otellerinden otobüslerle alınarak Arafat'a götürülecek hacı adayları burada kendileri için hazırlanmış olan çadırlara yerleşti.
HACI ADAYLARI HEYECANLARINI PAYLAŞTI
Kutsal topraklara Almanya'dan gelen hacı adaylarından Müzeyyen Kalma, tarif edilemez duygular içerisinde olduğunu belirterek, "Hem hüzün hem sevinç hem gariplik, yani üzgünüz de. Ama çok da mutluyuz, Rabb'im bizlere nasip etti, Allah herkese nasip etsin." diye konuştu.