Hacı adayları Arafat’ta: İlk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme’de büyük yoğunluk

HACI ADAYLARI HEYECANLARINI PAYLAŞTI

Kutsal topraklara Almanya'dan gelen hacı adaylarından Müzeyyen Kalma, tarif edilemez duygular içerisinde olduğunu belirterek, "Hem hüzün hem sevinç hem gariplik, yani üzgünüz de. Ama çok da mutluyuz, Rabb'im bizlere nasip etti, Allah herkese nasip etsin." diye konuştu.