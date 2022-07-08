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Hacı adayları Arafat'ta: İlk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de büyük yoğunluk

Haccın en önemli rüknü vakfe için Arafat`ta bulunan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva`nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme`de büyük yoğunluk oluşturdu.

takvim.com.tr
AJANSLAR
08.07.2022 09:54 - Son Güncelleme: 08.07.2022 09:54
Hacı adayları Arafat’ta: İlk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme’de büyük yoğunluk

Haccın en önemli rüknü vakfe için Arafat'ta bulunan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de büyük yoğunluk oluşturdu. Mekke'ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine akşamdan itibaren ulaşan hacı adayları geceyi Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçirdi.

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Hacı adayları Arafat’ta: İlk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme’de büyük yoğunluk

HACI ADAYLARI ARAFAT'TA
Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan 1 milyon hacı adayının haccın en önemli rükünlerinden olan Arafat'ta.

Hacı adayları Arafat’ta: İlk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme’de büyük yoğunluk

Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adaylarının bir kısmı dün saat 16.30'dan itibaren kafileler halinde Mekke'ye 25 kilometre mesafedeki Arafat'a hareket etti. Bazı hacı adayları Arafat'a hareketleri öncesinde ailelerini arayarak helallik istedi.

Hacı adayları Arafat’ta: İlk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme’de büyük yoğunluk

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otellerinden otobüslerle alınarak Arafat'a götürülecek hacı adayları burada kendileri için hazırlanmış olan çadırlara yerleşti.

Hacı adayları Arafat’ta: İlk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme’de büyük yoğunluk

HACI ADAYLARI HEYECANLARINI PAYLAŞTI
Kutsal topraklara Almanya'dan gelen hacı adaylarından Müzeyyen Kalma, tarif edilemez duygular içerisinde olduğunu belirterek, "Hem hüzün hem sevinç hem gariplik, yani üzgünüz de. Ama çok da mutluyuz, Rabb'im bizlere nasip etti, Allah herkese nasip etsin." diye konuştu.

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