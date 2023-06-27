Hacı adayları Arafat'ta! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracaklar
Türk hacı adaylarını Arafat'ta misafir edecek Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirmeleri için hazırlıklarını tamamladı. Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine gelen hacı adayları, dün sabah saatlerinden itibaren Arafat'ta bir araya geldi. Vakitlerini dua ederek ve telbiye getirerek geçiren hacı adayları, saat 13:30'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak.
Hac farizasını yerine getirmek üzere ulaşan hacı adayları kutsal topraklara ulaştı. Haccın rükünlerinden Arafat vakfesi saat 13:30'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak.
KLİMALI YÜKSEK ÇADIRLAR
Hacı adaylarının Arafat'ta sıkıntı yaşamamaları için de çalışmalar tamamlandı. Hacı adaylarının mevsimsel şartlar nedeniyle sıcak kaynaklı sağlık sorunları yaşamaması için sanayi tipi klimalarla soğutulan yüksek çadırlar kuruldu.Yemek ve su ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışma yapıldı.
Kutsal topraklara gelen hacı adaylarına, irşat ekipleri kafile başkanları tarafından irşat programlarında yeme, içme, israf ve çevre temizliğine ilişkin bilgilendirme yapılmıştı. Bu doğrultuda Arafat'ta da çevre temizliği konusuna özen gösterildi, çadırların bulunduğu alanlara çöp kutuları yerleştirildi.