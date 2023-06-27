Hacı adayları Arafat’ta! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yapacağı duayla vakfeye duracaklar

KLİMALI YÜKSEK ÇADIRLAR

Hacı adaylarının Arafat'ta sıkıntı yaşamamaları için de çalışmalar tamamlandı. Hacı adaylarının mevsimsel şartlar nedeniyle sıcak kaynaklı sağlık sorunları yaşamaması için sanayi tipi klimalarla soğutulan yüksek çadırlar kuruldu.Yemek ve su ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışma yapıldı.