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Haberler Yaşam Hacı adayları Arafat'ta! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracaklar

Hacı adayları Arafat'ta! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracaklar

Türk hacı adaylarını Arafat'ta misafir edecek Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirmeleri için hazırlıklarını tamamladı. Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine gelen hacı adayları, dün sabah saatlerinden itibaren Arafat'ta bir araya geldi. Vakitlerini dua ederek ve telbiye getirerek geçiren hacı adayları, saat 13:30'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak.

takvim.com.tr
AA
27.06.2023 11:21 - Son Güncelleme: 27.06.2023 11:21
Hacı adayları Arafat’ta! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yapacağı duayla vakfeye duracaklar

Hac farizasını yerine getirmek üzere ulaşan hacı adayları kutsal topraklara ulaştı. Haccın rükünlerinden Arafat vakfesi saat 13:30'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak.

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Hacı adayları Arafat’ta! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yapacağı duayla vakfeye duracaklar

Hacı adaylarının hiçbir konuda sorun yaşamamaları için azami özen gösteren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı, Mekke'de hizmet veren sağlıktan irşada kadar bütün ekipler, Arafat'ta da hizmetlerine devam edecek.

Hacı adayları Arafat’ta! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yapacağı duayla vakfeye duracaklar
Hacı adayları Arafat’ta! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yapacağı duayla vakfeye duracaklar

KLİMALI YÜKSEK ÇADIRLAR

Hacı adaylarının Arafat'ta sıkıntı yaşamamaları için de çalışmalar tamamlandı. Hacı adaylarının mevsimsel şartlar nedeniyle sıcak kaynaklı sağlık sorunları yaşamaması için sanayi tipi klimalarla soğutulan yüksek çadırlar kuruldu.Yemek ve su ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışma yapıldı.

Hacı adayları Arafat’ta! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yapacağı duayla vakfeye duracaklar

Kutsal topraklara gelen hacı adaylarına, irşat ekipleri kafile başkanları tarafından irşat programlarında yeme, içme, israf ve çevre temizliğine ilişkin bilgilendirme yapılmıştı. Bu doğrultuda Arafat'ta da çevre temizliği konusuna özen gösterildi, çadırların bulunduğu alanlara çöp kutuları yerleştirildi.

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