Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin çekildiği köy İstanbul'un popüler ilçesi çıktı! Herkes şoke olacak

Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde sınıfın çalışkan öğrencisi Ahmet'in mezun olduktan sonra öğretmenlik yapmak istediği sahne, seyirciyi duygulandırmıştı. Hababam Sınıfı'na Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam, başta köylü diye alay ettiği Ahmet'i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur. Bu filmde Tarık Akan olmadan yola devam eden Hababam ekibi, sürekli haylazlığı pohpohladıklarını kabul etmeyerek sosyal duyarlılık için çağrıda bulunmaktadır. Ahmet, Mahmut Hoca'sına ''Köyüme gidip öğretmenlik yapacağım. Köyler, okumaya susamış çocuklarla dolu. Onların okula, öğretmenlere ihtiyacı var'' diyerek veda etti. Ahmet'in dargın ayrıldığı sınıf arkadaşları ise Ahmet'e sürpriz yapmış ve yoksul köye, yeni bir okul yapmak için gerekli malzemeleri taşımışlardı. Yeşilçam'ın kült filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı serisinden olan Hababam Sınıfı Uyanıyor'da yardıma muhtaç köyün İstanbul'un şu an en popüler ilçelerinden olduğunu biliyor muydunuz?

26.11.2019 14:14 - Son Güncelleme: 26.11.2019 14:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





