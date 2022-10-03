Güzellik merkezinde taciz rezaleti! Gizlice etek altı fotoğraflarını çekerken yakalandı

Kayseri'de bulunan bir güzellik salonunda yaşananlar bu kadar da olmaz dedirtti. Bir kadın kuaförüne giden 21 yaşındaki Dürdane N., saçının bitmesinin ardından kuaför çalışanı Emrah Ö.'nün teklifi üzerine İnstagram'da saçının bitmiş halini yayınlamak istedi. Lazer odasında üzerini değiştiren genç kız, Emrah Ö. tarafından karanlıkta etek altı fotoğraflarının çekildiğini fark etti. Dürdane N.'nin suç duyurusunda bulunmasının ardından ifşacının 3 yıla kadar hapis istendi.