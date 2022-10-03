Güzellik merkezinde taciz rezaleti! Gizlice etek altı fotoğraflarını çekerken yakalandı
Kayseri'de bulunan bir güzellik merkezinde yaşananlar 'PES' dedirtti. Güzellik merkezi olarak hizmet veren bir kuaföre giden 21 yaşındaki Dürdane N., saçının bitmesinin ardından kuaför çalışanı Emrah Ö.'nün teklifi üzerine Instagram'da saçının bitmiş halini yayınlamak istedi. Lazer odasında üzerini değiştiren genç kız, Emrah Ö. tarafından karanlıkta etek altı fotoğraflarının çekildiğini fark etti. İşte detaylar...
Kayseri'de bulunan bir güzellik salonunda yaşananlar bu kadar da olmaz dedirtti. Bir kadın kuaförüne giden 21 yaşındaki Dürdane N., saçının bitmesinin ardından kuaför çalışanı Emrah Ö.'nün teklifi üzerine İnstagram'da saçının bitmiş halini yayınlamak istedi. Lazer odasında üzerini değiştiren genç kız, Emrah Ö. tarafından karanlıkta etek altı fotoğraflarının çekildiğini fark etti. Dürdane N.'nin suç duyurusunda bulunmasının ardından ifşacının 3 yıla kadar hapis istendi.
Kayseri'de bulunan bir güzellik salonunda yaşananlar bu kadar da olmaz dedirtti. Olay geçtiğimiz Haziran ayında Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana geldi. 21 yaşındaki Dürdane N., isimli genç kız saçlarını yaptırmak için güzellik salonuna gitti. Güzellik salonunda çalışan 29 yaşındaki Emrah Ö., genç kızın saçlarını yapmaya başladı.
GENÇ KIZIN FOTOĞRAFINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMAK İSTEDİ
Emrah Ö., Dürdane N.'nin saçlarını bitirdikten sonra, kesimin güzel olduğunu bu nedenle güzellik salonunun İnstagram sayfasında paylaşmak istediğini söyledi. Genç kız paylaşımda bulunabileceğini söyleyince Emrah Ö., bu kez üzerindeki kıyafetlerin uygunsuz olduğunu elbise giymesi gerektiğini söyledi.
LAZER ODASINDA ETEK ALTI FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ
Dürdane N., yanında bulunan kardeşine evden elbise getirmesini istedi. Bir süre sonra gelen Dürdane N., gelen elbiseyi güzellik salonunun lazer odasında giymek istedi. Bu sırada Emrah Ö. de saçlarında birkaç kırık olduğu bahanesiyle genç kızın bulunduğu odaya geçti. Emrah Ö., elindeki telefonla genç kızın etek altı fotoğraflarını çekmeye başladı. Dürdane N., fotoğraflarının çekildiğini fark edince çığlık atmaya başladı.