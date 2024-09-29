Güzelliğin karanlık bedeli: Tarihte binlerce insanı zehirleyen hatta öldüren 9 güzellik trendi

Güzellik kavramı tarih boyunca insanları cezbetmiş ve birçok yeni deneysel sürece kapı açmıştır. Ancak bu arzu, kimi zaman karanlık bir bedel ödemeyi de ne yazık ki beraberinde getirmiştir. Eski dönemlerde ve günümüzde uygulanan bazı güzellik trendleri , sağlık üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol açmış üstelik binlerce insanın yaşamına mal olmuştur. Tarih boyunca popülerlik kazanmış ve tehlikeli sonuçlar yaratmış 9 güzellik trendine birlikte göz atıyoruz...

Röntgen epilasyon

Döneminin büyük ses getiren ilk güzellik trendi ile başlayalım. 1896 yılında X-ışınlarının keşfi, bilim dünyasında büyük bir devrim yaratırken, güzellik uzmanları da bu yeni teknolojiyi hemen estetik alanına uyarlamakta gecikmedi. Özellikle epilasyon için kullanılmaya başlanan X-ışınları, kadınların yüz tüylerini sadece 4 dakika gibi kısa bir sürede almayı mümkün kıldı. Başlangıçta oldukça etkili görünen bu yöntem, kısa sürede popüler oldu.

Ancak, bu ilginç icadın negatif sonuçları da hızla kendini göstermeye başladı. Aynı ay içinde birçok kadın, yüzlerinde oluşan ülser ve doku kaybı (atrofi) şikayetleriyle güzellik merkezlerine geri bildirimde bulunmaya başladı. Teknolojinin zararları yıllar içinde daha da belirginleşti. 1970'lere gelindiğinde, radyasyona bağlı kanser teşhisi konan her üç kadından birinin, bu sorunlarının X-ışını ile yapılan epilasyona bağlı olduğu anlaşıldı. Güzellik uğruna uygulanan bu tehlikeli yöntem, sayısız kadının sağlığını geri dönülemez şekilde etkiledi.