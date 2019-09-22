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Güzel oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler şaştı kaldı...

Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. Ancak filmlerdeki süper kahramanlar ve süper kahramanlara hayat veren isimlerin gerçek hayattaki halleri görenleri şaşırttı. İşte Süper kahramanların kostümsüz halleri...

22.09.2019 11:06 - Son Güncelleme: 22.09.2019 11:06
Güzel oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler şaştı kaldı...

Siz onun böyle göründüğüne bakmayın, o aslında ünlü bir yıldız, iyi bir oyuncu. Ve öyle bir hale geldi ki herkesin ağzı açık kaldı.

Güzel oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler şaştı kaldı...

O da onlardan biri. Ve oyuncu listesinde adı olmasa kimse onu tanıyamayacak.

Güzel oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler şaştı kaldı...

Bu isim Naomi Grossman'dan başkası değil. American Horror Story için bu hale bürünen güzel oyuncuyu hiç kimse tanıyamadı. Ünlü oyuncular bazı karakterleri canlandırmak için çok farklı görünümlere bürünebiliyor. Bored Panda sitesi ünlü yıldızların tanınmayacak hallerini derledi.

Güzel oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler şaştı kaldı...

Merly Streep Amerika'nın Melekleri dizisinde Rabbi karakterini oynamak için bu şekle bürünmüştü.

Güzel oyuncu tanınmaz hale geldi! Görenler şaştı kaldı...

Ralph Fiennes, Harry Poter'daki Lord Voldemort karakterini oynamıştı.

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