Günümüzde de çok meşhur! Kanuni Sultan Süleyman'ın en sevdiği yemek neydi? İşte Osmanlı padişahının favori lezzetti...

Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak dönemlerinden birini yönetmiş ve bu dönem sadece siyasi başarılarla değil, aynı zamanda kültürel ve mutfak zenginlikleriyle de tanınmıştır. Osmanlı mutfağı, çok çeşitli baharat, malzeme ve pişirme tekniklerinin kullanıldığı bir mutfak olarak dönemin Avrupası'nda dahi nam salmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümdarlığı, bu mutfak kültürünün zirveye ulaştığı bir dönemi temsil eder. Padişahların yemek tercihleri genellikle onların kişisel zevklerini yansıtırken, aynı zamanda dönemin gastronomik trendlerini de belirlerdi.
Kanuni Sultan Süleyman, Süleyman, 1494 veya 1495'te Karadeniz kıyısında, Trabzon'da doğdu.
Çok ciddi ve kendinden emin bir padişah olan Kanûnî Sultan Süleyman, azim ve irade sahibiydi. Yapacağı işlerde hiç acele etmez, gayet geniş düşünür ve verdiği emirden asla geri dönmezdi.
İş başına getireceği adamlara, kabiliyet derecelerine göre görev verirdi. 7 Eylül 1566 yılında 71 yaşında vefat etti. Padişah Süleyman daha hayatı boyunca kabiliyetli bir askeri kumandan, adil bir idareci ve ilahi olarak meshedilmiş bir hükümdar olarak selamlandı.
Tüm bunlarla birlikte Kanuni Sultan Süleyman'ın favori lezzeti de merak konusu oldu. Padişahların yemek tercihleri, genellikle kişisel zevklerine ve dönemin mutfak trendlerine göre değişirdi. Ancak, bazı yemekler, padişahların favorileri olarak öne çıkıyordu.