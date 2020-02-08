Günlük burç yorumları – 8 Şubat 2020 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 8 Şubat Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bugün sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Duygularınız atakta fakat sakinsiniz. Mesleki konularda işlerinizin yavaşlamasını fırsat bilerek, ihmal ettiğiniz konuları gündeme getirmelisiniz. Maddi konularda elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.
Kendinizi iyi hissetmenize vesile olacak herhangi biri ile yapacağınız paylaşımlar ve insanların teşvik edici tavrı sayesinde motive ve gelişime açık hissedeceksiniz. Bugün hayata dair aldığın ve alacağın planları iyice gözden geçiriyorsun. İçindeki değişim rüzgarıyla odanı toparlayabilirsin.
BOĞA:
Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet daha devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz.. Karşı cinsle ilişkilerinizde çok şüphecisiniz. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız. Bazı konularda ki güvensizliğiniz sizi durgunlaştırıyor. Oysa, gerçeklerle yüzleşmeye başladınız artık.
Mutlu olacağınız ve herkese kendinizi en verimli şekilde ifade edeceğiniz bir dönemdesiniz. Aşk hayatınızla alakalı olarak yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kendi işini kurmak isteyen bir Boğa burcuysan ortaklarla beraber iş yapmaktansa kendi işini kendin görmek isteyebilirsin.
İKİZLER:
Bugün, maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alış verişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyorsunuz. Dış görünüşünüzün munisliği çevrenizdeki kişilerin yanılmasına neden oluyor. Bazen kendinizi aşırı zorluyor ve yoruyorsunuz.
Mutlu olacağınız ve herkese kendinizi en verimli şekilde ifade edeceğiniz bir dönemdesiniz. Aşk hayatınızla alakalı olarak yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz.
YENGEÇ:
Enerjinizin oldukça güçlü olması, size bazı duygusal hatalar yaptırabilir. Bugün, olayların üzerine gitmek yerine, kendinizi geriye çekebilirsiniz. Bulunacağınız ortamlarda, sabit yapınızdan taviz vermek istemediğiniz için, karşınızdaki kişilerin tepkisini çekebilirsiniz. Mafsal ağrılarınız olabilir.
Gemileri yakmadan önce düşünerek karar vermenizde fayda var. Karar almadan önce iki kere düşünün ve kendinizi her iki sonuca da hazırlayın. İş yerindeki performansın patronunun gözüne çarpabilir. Beklediğin terfi ya da zammı bugün alabilirsin.
ASLAN:
Ay burcunuzda ilerliyor. Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyor bazen olumlu olmayabilir. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişilerde hata yapabilir. Bugün araştırmaya yönelik çalışarak, ince işler peşinde koşacaksınız. Duygusal ilişkinizde, endişelere kapılmadan, onunla birlikte en doğru yolu bulmalısınız.
Kendinizi sadece yapabilirliklerinizi taktir eden ve sizin iyi yönlerinizi destekleyen kişiler ile muhattap edin. İş içerisinde de diplomasiyi elden bırakmayın.