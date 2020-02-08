Günlük burç yorumları – 8 Şubat 2020 Cumartesi

BOĞA:

Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet daha devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz.. Karşı cinsle ilişkilerinizde çok şüphecisiniz. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız. Bazı konularda ki güvensizliğiniz sizi durgunlaştırıyor. Oysa, gerçeklerle yüzleşmeye başladınız artık.

Mutlu olacağınız ve herkese kendinizi en verimli şekilde ifade edeceğiniz bir dönemdesiniz. Aşk hayatınızla alakalı olarak yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kendi işini kurmak isteyen bir Boğa burcuysan ortaklarla beraber iş yapmaktansa kendi işini kendin görmek isteyebilirsin.