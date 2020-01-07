Günlük burç yorumları – 7 Ocak 2020 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 7 Ocak Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
07.01.2020 09:45
- Son Güncelleme: 07.01.2020 09:45
KOÇ:
Organizasyonlar ve işbirlikleri önem kazanıyor. idealist tavırlarınız başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz. sizden olumlu şekilde etkilenmeleri lehinize gelişiyor.
BOĞA:
Yaşam kalitenizi artırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu yönde etkileyecek ve kendinizi çok rahat hissedeceksiniz. bugün, yakın çevrenizle birlikte ortak aktiviteler gündeme gelecek.
İKİZLER:
Bugün, ay'dan olumlu etkiler alıyorsunuz. ikili ilişkilerinizde karşı tarafın şartlarını kendi düşüncelerinizle birleştirmek isteyebilirsiniz. soğuk algınlıklarına çok dikkat edin.
YENGEÇ:
Ani gelişmelere karşı temkinli ve belirgin bir tavır içindesiniz. özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. çevrenizde orijinal fikirlere önem verdiğiniz için, arkadaş seçimleriniz de bu yönde oluyor.
ASLAN:
Düşündüğünüz olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. iletişim konusunda oldukça başarılı bir grafik çiziyorsunuz. ilgi alanlarınız çok fazla ve geniş bir yelpazeyi kapsıyor.