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Günlük burç yorumları – 7 Ocak 2020 Salı

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 7 Ocak Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

07.01.2020 09:45 - Son Güncelleme: 07.01.2020 09:45
Günlük burç yorumları – 7 Ocak 2020 Salı

KOÇ:
Organizasyonlar ve işbirlikleri önem kazanıyor. idealist tavırlarınız başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz. sizden olumlu şekilde etkilenmeleri lehinize gelişiyor.

Günlük burç yorumları – 7 Ocak 2020 Salı

BOĞA:
Yaşam kalitenizi artırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu yönde etkileyecek ve kendinizi çok rahat hissedeceksiniz. bugün, yakın çevrenizle birlikte ortak aktiviteler gündeme gelecek.

Günlük burç yorumları – 7 Ocak 2020 Salı

İKİZLER:
Bugün, ay'dan olumlu etkiler alıyorsunuz. ikili ilişkilerinizde karşı tarafın şartlarını kendi düşüncelerinizle birleştirmek isteyebilirsiniz. soğuk algınlıklarına çok dikkat edin.

Günlük burç yorumları – 7 Ocak 2020 Salı

YENGEÇ:
Ani gelişmelere karşı temkinli ve belirgin bir tavır içindesiniz. özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. çevrenizde orijinal fikirlere önem verdiğiniz için, arkadaş seçimleriniz de bu yönde oluyor.

Günlük burç yorumları – 7 Ocak 2020 Salı

ASLAN:
Düşündüğünüz olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. iletişim konusunda oldukça başarılı bir grafik çiziyorsunuz. ilgi alanlarınız çok fazla ve geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

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