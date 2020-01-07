Günlük burç yorumları – 7 Ocak 2020 Salı

YENGEÇ:

Ani gelişmelere karşı temkinli ve belirgin bir tavır içindesiniz. özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. çevrenizde orijinal fikirlere önem verdiğiniz için, arkadaş seçimleriniz de bu yönde oluyor.



