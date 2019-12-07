Günlük burç yorumları – 7 Aralık 2019 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 7 Aralık Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Aşk konusunda ne istediğinizi bilseniz de iş konusunda karşınıza çıkacak yeni fırsatlar kafanızı karıştırabilir. Bu yüzden düşünerek karar vermeniz önemli olacak. Yarım bıraktığın eğitimi tamamlamak ya da uzun zamandır ayrılmak istediğin işinden istifa etmen söz konusu olabilir.
İdeallerinizden taviz vermeyen bir yapıya sahip olmanıza karşın, size farklı fikirlerini kabul ettirmeye çalışan çevrenize karşı savaş vermek zorunda kalabilirsiniz. Sakin olun!
BOĞA
Yanlış yerde susup yanlış yerde tepki göstermek gibi bir durumunuz olabilir. Buna dikkat ederseniz özellikle kariyerinizde olumlu gelişmeler vaat edebilirsiniz. Zihnini kurcalayan soru işaretlerini çözmeye başlayacaksın. "Beni mi çekiştiriyorlar?" dediğin günler geride kalıyor.
Hırslı yönleriniz ortaya çıkıyor. İş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz. Bugün, özellikle bazı duygularınızı paylaşmadan önce detaylı düşünmeye özen gösterin. Yönetici ruhunuzu ön plana çıkaracaksınız.
İKİZLER
Hayattan garanticilik bekleyen sizler, değişken olaylar karşısında ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Evrene güvenin ve sürecin geçici olduğunu hep hatırlayın. Ne istediğinin farkında olan sen, artık birlikteliklerinde de isteklerine göre hareket etmek isteyebilirsin.
Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız. Bugün, karşıt evinizde ilerleyen Güneş, ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle mantıksal yaklaşımlar içinde olacağınızı gösteriyor.
YENGEÇ
Daha başarılı bir dönemde olmak sizi ilerisi için de ayrıca umutlandırabilir. Aşk hayatınızda size verilen sevgiyi derinden hissedeceğiniz romantik bir gün. Bugün 17.01'den yarın 09.29'a kadar Ay boşlukta hareket ediyor. Sevgilin ya da eşinin başarılarına tanık olabilirsin.
Çevrenizde inatçı kişiliğinizle göze çarpmanıza rağmen, aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, yaratıcılığınızı uygun kişilerle paylaşacaksınız.
ASLAN
Hayatın akışının sizlerle uyumlu olduğu keyifli bir gün geçireceksiniz. İş konusunda aldığınız kararlar başarıya ulaşabilir, ayrıca şans sizden yana olabilir. Son günlerde yatıştırıcı sözler duymaktan ziyade istediğinde her şeyi başarabileceğini duymaya daha çok ihtiyacın var.
Ay'ın bulunduğu konum, çalıştığınız kişilerin sorunları ile ilgilenmenize neden olacak. Arkadaş çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen, düşüncelerinizi söylerken aşırıya kaçabilirsiniz.