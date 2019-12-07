Günlük burç yorumları – 7 Aralık 2019 Cumartesi

YENGEÇ

Daha başarılı bir dönemde olmak sizi ilerisi için de ayrıca umutlandırabilir. Aşk hayatınızda size verilen sevgiyi derinden hissedeceğiniz romantik bir gün. Bugün 17.01'den yarın 09.29'a kadar Ay boşlukta hareket ediyor. Sevgilin ya da eşinin başarılarına tanık olabilirsin.

Çevrenizde inatçı kişiliğinizle göze çarpmanıza rağmen, aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, yaratıcılığınızı uygun kişilerle paylaşacaksınız.