RAMAZAN İMSAKİYE
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Günlük burç yorumları – 6 Mayıs 2020 Çarşamba

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 6 Mayıs 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

06.05.2020 09:08 - Son Güncelleme: 06.05.2020 09:08
Günlük burç yorumları – 6 Mayıs 2020 Çarşamba

KOÇ:
Çevrenizin sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Kardeş ve akrabaların sizden destek beklemeleri sonucu, özel işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz.
Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar var.

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Günlük burç yorumları – 6 Mayıs 2020 Çarşamba

BOĞA:
Güneş'ten olumlu etki alıyorsunuz.
Sınırsız özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimlerinizde dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımların bağlantılarını kuracaksınız.

Günlük burç yorumları – 6 Mayıs 2020 Çarşamba

İKİZLER:
Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz.
Patik zekanız sayesinde; olayları kısa sürede toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız. Sürekli hareketli olmanız sizi mutlu ediyor.

Günlük burç yorumları – 6 Mayıs 2020 Çarşamba


YENGEÇ:
Birlikte çalıştığınız kişilerin davranışlarıyla kendi yapabileceklerinizi karşılaştırmak sizi negatif etkiliyor. Bazı davranışlarınızın doğallığı kayboluyor.
Sempatik hareketlerinizi kısıtlıyor.

Günlük burç yorumları – 6 Mayıs 2020 Çarşamba

ASLAN:
Üzerinize sorumluluğun ağırlığı çökebilir. Bu duyguyu bertaraf edebilmeniz, onlara yakın ve ön planda onların isteklerini alacak şekilde davranmanıza bağlı. Emlakla ilgili işleriniz olabilir.

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