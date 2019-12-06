Günlük burç yorumları – 6 Aralık 2019 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 6 Aralık Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Ay burcunuzda ilerlerken, zaman kavramı ile problemleriniz var. İşlerinizi zamanında yetiştirerek gerekli disiplini sağlamlısınız. Duygusal konularda fazla hassas olduğunuz bir gün Kendinizi ifade ederken, baskıcı kişiliklere karşı tepki oluşturacaksınız. Mars'ın konumu, maddi konularda ise, bazı borçlarınızı tahsil edeceğinizi gösteriyor.
BOĞA:
Hedeflerinizi yüksek tutmak gibi koyduğunuz bazı kuralları, kendiniz bile aşmak istemiyorsunuz. Bugün, dengelerinizle başınız dertte. Mesleki konuların ön sıralarda yer alması sonucunda, ertelediğiniz işlerin birikmesine meydan vermemelisiniz. Bugün, disiplinli davranmakla bir çok başarıyı garantileyebilirsiniz.
İKİZLER:
Sosyal ve çevresel ilişkilerinizde istediğiniz denklemi kurabileceğiniz bir gün. Yardım sever duygularınız atakta. Bugün, karşılıklı ilişkilerinizde, partnerinizin etkisinde altında kalacak ve sosyal yaşantınızda gereken desteği göreceksiniz. Entelektüel davranışlarınız sayesinde, istediğiniz kişilerin dikkatini çekme konusunda zorlanmayacaksınız.
YENGEÇ:
Ay kariyer evinizde ilerliyor ve sosyal ilişkilerinize renklilik ve farklılık getiriyor. Bugün, yalnızlıktan hoşlanmayacak ve bir çok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacak konuşmalar yapabilirsiniz. Kendinizi ispat etme konusunda ilişkilerinizi ustaca kullanıyorsunuz.
ASLAN:
Öz güveninizi ortaya koyarak, finans konularınızı gözden geçirmelisiniz. Hayal ettiğiniz her şeyi yeniden yapılandıracaksınız. Maddi konulara yaklaşım tarzınız son derece dürüst ve direk. Birlikte iş yaptığınız kişilerle, istediğiniz performansı yakalayacak ve kişisel isteklerinizi gerçekleştirme fırsatı yakalayacaksınız.