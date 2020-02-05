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Günlük burç yorumları – 5 Şubat 2020 Çarşamba

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 5 Şubat Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

05.02.2020 09:04 - Son Güncelleme: 05.02.2020 09:04
Günlük burç yorumları – 5 Şubat 2020 Çarşamba

KOÇ
21 Mart - 19 Nisan

Telefonda dolandırıcılık, hırsızlık gibi konularda göze kestirilen kişilerden olabilirsiniz ayrıca dost olarak gördüğünüz kişiler size olan borçlarını ödemeyebilir.

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Günlük burç yorumları – 5 Şubat 2020 Çarşamba

BOĞA
20 Nisan - 20 Mayıs

Aile ilişkilerinizin ön plana çıkacağı bugünlerde seyahat fikirine çok sıcak bakmayabilirsiniz. Evinizde huzur bulacaksınız ve bazı unutulmaz anlar biriktireceksiniz.

Günlük burç yorumları – 5 Şubat 2020 Çarşamba

İKİZLER
21 Mayıs - 21 Haziran

Bir parti, düğün ya da basit bir arkadaş yemeği organizasyonu olsun yeni çevreler edinerek herkesin sevgisini kazanmanın keyfini sürebilirsiniz.

Günlük burç yorumları – 5 Şubat 2020 Çarşamba

YENGEÇ
22 Haziran - 22 Temmuz

Her şeyden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. İnsanların yıpratıcı ilişkilerinin sizi telefondan dahi kontrol edebildiğini görerek sosyal medyadan bile uzaklaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları – 5 Şubat 2020 Çarşamba

ASLAN
23 Temmuz - 22 Ağustos

Sizi kıran, inciten kişilerle sınanabileceğiniz bir gün. Duyduğunuz özürleri dikkate almadan önce samimi bir yerden geldiğine emin olun.

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