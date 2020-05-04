RAMAZAN İMSAKİYE
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Günlük burç yorumları – 4 Mayıs 2020 Pazartesi

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Mayıs 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

04.05.2020 09:16 - Son Güncelleme: 04.05.2020 09:20
Günlük burç yorumları – 4 Mayıs 2020 Pazartesi

KOÇ:

Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.
Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmelisiniz.

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Günlük burç yorumları – 4 Mayıs 2020 Pazartesi

BOĞA:

Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda hatalar yapmamak için hala ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz.

Günlük burç yorumları – 4 Mayıs 2020 Pazartesi

İKİZLER:

Sizin için duygusal tatmin çok önemli.
Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor.
Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalığa süreklerken, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor.

Günlük burç yorumları – 4 Mayıs 2020 Pazartesi

YENGEÇ:

Aşk konusunda kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracaktır. Bugün gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. İnandığınız konulardan nedense taviz vermek istemiyor olmanız şaşırtıcı.

Günlük burç yorumları – 4 Mayıs 2020 Pazartesi

ASLAN:

Bugün kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz.. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.

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