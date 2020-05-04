Günlük burç yorumları – 4 Mayıs 2020 Pazartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Mayıs 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
04.05.2020 09:16
- Son Güncelleme: 04.05.2020 09:20
KOÇ:
Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.
Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmelisiniz.
GALERİ DEVAM EDİYOR
BOĞA:
Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda hatalar yapmamak için hala ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz.
İKİZLER:
Sizin için duygusal tatmin çok önemli.
Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor.
Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalığa süreklerken, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor.
YENGEÇ:
Aşk konusunda kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracaktır. Bugün gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. İnandığınız konulardan nedense taviz vermek istemiyor olmanız şaşırtıcı.
ASLAN:
Bugün kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz.. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.