Günlük burç yorumları – 3 Nisan 2020 Cuma

BOĞA:

Dostluklar konusunda seçici ve titiz davranmaya çalışıyorsunuz. Bugün, kalıcı işler yapmak için önemli adımlar atacaksınız. Kendinizi yoğun iş temposunun içinde bulabilirsiniz. Ani iş gezileri gündeme gelecek ve bağımsız yönünüzü istediğiniz gibi kullanma şansınızı elde edecek, özellikle inatçı yapınızı ön plana çıkaracaksınız.



