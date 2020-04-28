Günlük burç yorumları – 28 Nisan 2020 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 28 Nisan 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
28.04.2020 09:18
- Son Güncelleme: 28.04.2020 09:29
KOÇ:
Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fakat, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.
GALERİ DEVAM EDİYOR
BOĞA:
Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz.
Planlarınızı uzun vadeli düşünmelisiniz.
İKİZLER:
Kendinize özgü davranışlarınızı sergilerken, hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz.
Olaylara iyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması, sizi üzebilir.
İlişkinizde fikirsel birlikteliği önemli.
YENGEÇ:
Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz.
Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün.
Paylaşımın önemli olduğunu biliyorsunuz.
ASLAN:
Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz olumlu etkilenecektir.