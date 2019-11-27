Günlük burç yorumları – 27 Kasım 2019 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 27 Kasım Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
27.11.2019 09:31
- Son Güncelleme: 27.11.2019 09:31
KOÇ
Sosyal hayatınızda kendinizi iyi hissedebilmenin anahtarı sabır ve yeniden deneme cesaretinden geçebilir. Sağlık alanında her olaya hızlı tepkiler vermeyin. Bugün, güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Kişisel yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak, ortaya çıkaracaksınız. Biraz sabırlı olmayı öğrenmelisiniz.
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