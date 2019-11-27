GaleriYaşam

Günlük burç yorumları – 27 Kasım 2019 Çarşamba

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 27 Kasım Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

27.11.2019 09:31 - Son Güncelleme: 27.11.2019 09:31
Günlük burç yorumları – 27 Kasım 2019 Çarşamba

KOÇ

Sosyal hayatınızda kendinizi iyi hissedebilmenin anahtarı sabır ve yeniden deneme cesaretinden geçebilir. Sağlık alanında her olaya hızlı tepkiler vermeyin. Bugün, güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Kişisel yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak, ortaya çıkaracaksınız. Biraz sabırlı olmayı öğrenmelisiniz.

Günlük burç yorumları – 27 Kasım 2019 Çarşamba

BOĞA:

İsteklerinizden ödün vermek istemiyorsunuz. Enerjinizi yaşama geçirmek için sistemli bir şekilde planlamalısınız. Yaratıcılığınızı toplumsal olaylarda kullanmaktan yanasınız.

Günlük burç yorumları – 27 Kasım 2019 Çarşamba

İKİZLER:

Ay karşıt burcunuzda ilerliyor, enerjiniz oldukça yüksek. Bugün, katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapmak isteyeceksiniz. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün.

Günlük burç yorumları – 27 Kasım 2019 Çarşamba

YENGEÇ:

Ay'ın konumu, iş arkadaşlarınızla aranızda görüş ayrılığına neden olabilir. Takıntılarınızdan uzak kalıp, hafta sonunu sevdiklerinize ayırabilirsiniz. Dostlarınız fikirlerinizden yararlanmak isteyecek.

Günlük burç yorumları – 27 Kasım 2019 Çarşamba

ASLAN:

Bugün, görüşeceğinizin kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Gerekli kişileri bir araya getirerek, kaliteyi sağlayabileceksiniz

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı ŞOK 27 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta haftanın fırsatları sürprizlerle dolu
ŞOK 27 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta haftanın fırsatları sürprizlerle dolu