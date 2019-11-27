Günlük burç yorumları – 27 Kasım 2019 Çarşamba

KOÇ

Sosyal hayatınızda kendinizi iyi hissedebilmenin anahtarı sabır ve yeniden deneme cesaretinden geçebilir. Sağlık alanında her olaya hızlı tepkiler vermeyin. Bugün, güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Kişisel yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak, ortaya çıkaracaksınız. Biraz sabırlı olmayı öğrenmelisiniz.

