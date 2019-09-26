Günlük burç yorumları – 26 Eylül 2019 Perşembe

YENGEÇ:

Ay, Aslan burcunda ilerlemekte ve sizin meraklı yönlerinizi ortaya çıkarmaktadır. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen bir çok olayın, nedenini araştırabilirsiniz. Maddi konuların gündeme gelmesi sizi düşündürecektir, fakat elde edeceğiniz kazançlar söz konusu olduğu için sabırlı davranmalısınız.