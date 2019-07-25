Günlük burç yorumları – 25 Temmuz 2019 Perşembe
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 25 Temmuz Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Özellikle iş ve aile stresi ayrıca bazı sorumluluklar ile kendinizi oldukça stresli hissediyordunuz, bu süreci atlatmanın en iyi yolu doğada yalnız zaman geçirmektir. Çevrenizle sürekli inatlaşmanız yüzünden, çelişkili duygular yaşıyorsunuz. Bazen siz de çaresiz kalıyorsunuz.. Aşk konusunda, sevdiğiniz kişi sizin için çok farklı bir anlam ifade ediyor. O, sizden çok farklı oluşu nedeniyle hep cazibesini koruyacak. Onun isteklerine cevap vermemek sizde alışkanlık haline gelmiş.
BOĞA:
Ne yapmak istediğiniz konusunda güzel bir plan çıkarmanız gerekse de bugünlerde ne yiyeceğinize karar verirken bile zorlanabilirsiniz. Ay burcunuzda ilerlerken, derin ve keskin görüşler içindesiniz. Duygularınızda artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün, partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz. Çabuk değişim gösteriyor ve onunda size ayak uydurmasını bekliyorsunuz.
İKİZLER:
İnsanlarla iletişiminizi güçlendirecek durumlar oluşabilir. Özellikle sosyal ortamlarda bulunmanız gerekebilir ya da bilinçli olarak tercih edebilirsiniz. Çalışma hayatınızda işbirliği sizin için çok önemli. Grup çalışmalarınızda çok başarılı olduğunuz bir gün. Yaşam sürekli değişiyor ve sizi doğrularınızla yaşamaya çalışıyor, olmanız son derece olumlu. İş yaşantınızda önem verdiğiniz tek şey, kendinizi mutlu ve huzurlu hissetmek. Bunu başaracaksınız.
YENGEÇ:
Çözümsüz olan bazı konular kendiliğinden çözüme ulaşarak sizi rahatlatabilir. Aşk konularında kendinize güvenin, partnerinizle güzel bir ilişki yaşayabilirsiniz. Çevrenize karşı iyi niyetiniz çoğu kez yanlış anlaşılıyor. Başkalarının fikrini almayın. Olayları herkesten farklı algılamanız yüzünden çalışmalarınıza, farklı bir bakış açısı getiriyorsunuz. Takdir edilecek bir kişilik Uzun zamandır yapmayı planladığınız konuşmayı artık yapmalısınız. Çevre ilişkilerinizde oldukça akıllısınız.
ASLAN:
Sizinle birlikte olmayı, size kendini kanıtlamayı kâr sayan kişiler ipin ucunu kaçırabilirler. bu anlamda kişilerle iletişiminizi esnek tutun ve dikkatli olun. Bugün ilişkilerinizde oldukça karamsarsınız. Sizi tetikleyen ve duygusal anlamda heyecanlandıran olayları sevdiğiniz için, sürekli olayları üzerinize çekiyorsunuz. Ailenizin sorunlarının gündeme gelmesi söz konusu. Diğer konuları arkaya atarak odaklaşmanız gereken konuları iyi belirlemelisiniz.