Günlük burç yorumları – 25 Temmuz 2019 Perşembe

KOÇ:

Özellikle iş ve aile stresi ayrıca bazı sorumluluklar ile kendinizi oldukça stresli hissediyordunuz, bu süreci atlatmanın en iyi yolu doğada yalnız zaman geçirmektir. Çevrenizle sürekli inatlaşmanız yüzünden, çelişkili duygular yaşıyorsunuz. Bazen siz de çaresiz kalıyorsunuz.. Aşk konusunda, sevdiğiniz kişi sizin için çok farklı bir anlam ifade ediyor. O, sizden çok farklı oluşu nedeniyle hep cazibesini koruyacak. Onun isteklerine cevap vermemek sizde alışkanlık haline gelmiş.