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Günlük burç yorumları – 25 Kasım 2019 Pazartesi

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 25 Kasım Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

25.11.2019 09:25 - Son Güncelleme: 25.11.2019 09:25
Günlük burç yorumları – 25 Kasım 2019 Pazartesi

KOÇ:
İş yaşamınızda yeniliklere karşı olan ilginiz bilinmesine rağmen, bir o kadar da kurulu düzene karşı bağlılığınız var. İlk anda gelişen olaylara mesafeli davranıyor, çevrenizin vereceği tepkilere bakıyorsunuz.

Günlük burç yorumları – 25 Kasım 2019 Pazartesi

BOĞA:
Duygularınızın ön planda olduğu bir gün. Her alanda kendinizi göstermek isteseniz de yaşadığınız olaylar sizi zorluyor. Çevrenizin kuşatılmış gibi olması kimsenin suçu değil.

Günlük burç yorumları – 25 Kasım 2019 Pazartesi

İKİZLER:
Sakin başlamanın elinizde olduğu bir güne, maddi konuları problem ederek başlamayın. Uzun veya kısa vadede, nasıl olsa çözeceksiniz. Hafta içinde olabilecek gelişmeler için bugünden kendinizi şartlamayın.

Günlük burç yorumları – 25 Kasım 2019 Pazartesi

YENGEÇ:
Bugün başarınızı sezgilerinize borçlusunuz. Çevrenizle olumlu bir paslaşmaya geçerek, sonuçlara güvenle ilerliyorsunuz. Sevdiğiniz kişiye bugün istediğiniz her şeyi rahatlıkla yaptırma şansına sahipsiniz.

Günlük burç yorumları – 25 Kasım 2019 Pazartesi

ASLAN:
Çalışma arkadaşlarınız bazen işlerle ilgili kestirme yolları kullanmadığınızı ve gereksiz yere uzatmalara meydan verdiğinizi söylüyorlar. Oysa zamanı olması gerektiği gibi kullandığınızın farkında değiller.

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