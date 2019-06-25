Günlük burç yorumları – 25 Haziran 2019 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 25 Haziran Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
İçinde bulunduğunuz realiteyi değiştirmek adına kararlar almak isteyebilirsiniz. Bunu Mars'ın getirdiği istikrarla değiştirmeniz mümkün. Ortaklarınızla veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Günlük hayatınızın rutinliğinden kurtulmaya ihtiyacınız var Planlarınızda uçuk davranmaktan vazgeçmeli sakinliği tercih etmelisiniz. Göz sağlığınıza biraz daha dikkat etmelisiniz. Bir hekime görünmekte yarar var.
BOĞA:
Enerjinizin düşeceği bu günde çalışmak ya da herhangi bir şeye katkı sağlamak istemeyebilirsiniz. Doğanızdaki yataylık su yüzüne çıkabilir. Romantik ve duygusal bir gün içindesiniz. Sosyal yapınız güçlü kılacak çalışmalar sergilemek istiyorsunuz. Geniş bir düşünce yelpazesine sahip olmanıza rağmen, fikirlerinizi bazılarına ters gelebilir. Farkınızın fark edilmesini beklerken, zaman kaybı yaşamak istemiyorsanız, kendi bildiğiniz gibi davranmalı ve hiç kimseye ödün vermemelisiniz
İKİZLER:
Sabrınızın sonucu olarak edindiğiniz kazanımlarınızı kutlayacağınız süreçtesiniz. Eğlenceli doğanız karşı cinsin ilgisini bir şekilde çekebilir. Bugün, ailenizle duygusal bağlarınızın güçlenmesini sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz. Çok amaçlı ve sempatik kişiliğinizin arkasında bir çok gizli yeteneğiniz var ve açığa çıktığı zaman, kendinizi rahat ve enerjik hissediyorsunuz. Olaylara yaklaşım tarzınız oldukça esprili ve romantik. Bugün karşınızdaki kişileri etkilemesini başaracaksınız
YENGEÇ:
Dostlarınızla aranızda anlaşılmazlıklar olabilir. Pişman olacağınız bir cümle kurmamak için dikkatinizi merkezinizde odakta olmanız çok önemli. Bugün, mantıksal hareketlenmeler söz konusu olacak ve olaylara sağ duyulu bir şekilde yaklaşmayı deneyin.. Çevresel ilişkilerinizde oldukça tutucu davrandığınızın farkındasınız. İletişim içinde olduğunuz kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz. İkna edemeyeceğiniz olayların sorumluluğunu almamalısınız.
ASLAN:
Kendi kendinizi dinginleştirdiğiniz taktirde duygularınızın kontrolünü elinize alarak enerjinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. Parasal konularda daha sabit olmak zorundasınız. Kişisel zevklere ayırdığınız harcamalarınız gerçekçi bir yatırım planı içine dahil etmeli ve masraflarınızı azaltma yoluna gitmelisiniz. Bugün görüşeceğiniz kişilerin, samimiyeti konusunda dikkatli olmalı ve özel duygularınızı kendinize saklamalısınız.