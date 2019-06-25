Günlük burç yorumları – 25 Haziran 2019 Salı

BOĞA:

Enerjinizin düşeceği bu günde çalışmak ya da herhangi bir şeye katkı sağlamak istemeyebilirsiniz. Doğanızdaki yataylık su yüzüne çıkabilir. Romantik ve duygusal bir gün içindesiniz. Sosyal yapınız güçlü kılacak çalışmalar sergilemek istiyorsunuz. Geniş bir düşünce yelpazesine sahip olmanıza rağmen, fikirlerinizi bazılarına ters gelebilir. Farkınızın fark edilmesini beklerken, zaman kaybı yaşamak istemiyorsanız, kendi bildiğiniz gibi davranmalı ve hiç kimseye ödün vermemelisiniz