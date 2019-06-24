Günlük burç yorumları – 24 Haziran 2019 Pazartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 24 Haziran Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bazı girişimlerinizin beklediğiniz sonucu getirmemesi baskı yaratabilir ancak tekrar denemek için her zaman şansınız olduğunu unutmayın. Kişisel çabalarınız kazançlarınızı ve başarınızı pekiştirecek fırsatları ayağınıza getirecek. Şans gezegeninizin size vereceği mutluluklar karşısında sanki farklı bir dünyanın kapılarının size açıldığını göreceksiniz. Üst düzeyde çalışmak istiyorsanız; gerekli fırsatları karşınıza çıkaracak ve işinizle ilgili uygun ortamları yaratacaktır.
BOĞA:
İş ve aşk konularını birbirine karıştırıp biraz etikten çıkabilirsiniz. Bu yüzden düşünmek için her zamankinden çok zaman ayırmak size iyi gelecektir. Sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir izlenimci tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanızdır. Ortaklıklar konusunda aşk ve iş ilişkilerini birleştireceksiniz.
İKİZLER:
İyilik yaptığınız kişilerin tavırlarının değişkin olması kendi yapabilirliklerinize güvenmeyi öğretecektir. Kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Fikirlerinizi benimsemeyen ve size destek vermeyen kişileri yaşantınızdan uzaklaştırabilirsiniz. Onay almak sizin için önemli olmayacak. Maddi açıdan parlak bir dönemde olacaksınız. Paraya karşı ilginiz artacak. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır.
YENGEÇ:
Partnerinize karşı anlayışlı olmanız sizi önemli gelişmelere taşıyacaktır, bu sebepten her zaman durum zorlayıcı olsa da sevgi yolunu seçmek güzeldir. Farklı yönlerinizi ortaya çıkaracak aşkları tercih edeceksiniz. Fakat dikkatli olmanız gereken bir durum ortaya çıkacaktır. Bu dönem karşı cinsle aranızda önlenemeyen bir çekim oluşacak. Duygusal ilişkilerinizde gizemli davranmaktan çok, gücü tercih edeceksiniz. Çevrenizdeki şartları değiştirerek, kendi bildiğiniz yolda ilerliyorsunuz.
ASLAN:
Gergin olmak yerine olayların hayatınızdaki rolünü fark edip öfkeyi güce dönüştürebilirseniz başarılı olmak için bilgece tohumları atabilirsiniz. Sürpriz aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjilerinizi birleştireceksiniz. Sosyal yaşantınızda kişisel cazibenizin artmasından faydalanabilirsiniz. Yapmanız gereken her şeyi yapın ve gerisini çok fazla düşünmeyin.. Siz tutku ve aşk insanısınız. Mideniz ve sindirim sisteminizle ilgili sorunlar olabilir.