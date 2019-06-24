Günlük burç yorumları – 24 Haziran 2019 Pazartesi

BOĞA:

İş ve aşk konularını birbirine karıştırıp biraz etikten çıkabilirsiniz. Bu yüzden düşünmek için her zamankinden çok zaman ayırmak size iyi gelecektir. Sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir izlenimci tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanızdır. Ortaklıklar konusunda aşk ve iş ilişkilerini birleştireceksiniz.