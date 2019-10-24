Günlük burç yorumları – 24 Ekim 2019 Perşembe
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 24 Ekim Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
İş konularında otorite konumunda olmak isteseniz de bir şeylerin zamanı olduğunu bilip sabır göstermelisiniz. Aile ilişkilerinde
söylediğiniz sözler kırıcı olabilir. Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve çalışmalarınızda belli bir hedef seçmelisiniz. Değişim içinde olduğunuz zaman, ideallerinizi geciktirebiliyorsunuz. Bugün, daha davetkar olacaksınız. İsteklerinize sıkı sarılmalısınız.
BOĞA
Bugünlerde kendinizi oldukça bereketli hissedebilirsiniz. Özellikle maddi istekleriniz gerçekleşirken evrenin desteğini
aldığınızı görmek sizi epey rahatlatabilir. Yatırımlar ve kazançlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalı ve masraflarınızı asgariye indirmelisiniz. Kişisel egolarınızın zararlı olabileceğini sizde fark ediyor ve hedefleriniz konusunda kendinize bazı sınırlamalar getiriyorsunuz. Vereceğiniz kararlar ciddiyet kazanacak.
İKİZLER
Aşk hayatınızda yapacağınız başarılı açılımlar partnerinizin hoşuna giderek size daha çok ilgi duymasına vesile olabilir,
bugün ilgi odağı olabilirsiniz. İnandığınız konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle birlikte alacağınız kararlar konusunda, istenmeyen pürüzler çıkabilir. Olayların yönünü biraz da zaman belirleyecek. Bugün, çalışma yaşantınızdaki olayları yeniden gözden geçirmelisiniz.
YENGEÇ
Flört aşamasında ilişkisi devam eden Yengeç'ler başarılı ilişki sürdürerek daha mutlu olabilirler. Bugünlerde sizi hak eden
kişiyi bulmuş ve mutlu hissedebilirsiniz. Duygusal konularda hata yapmak istemiyor ve düşüncelerinizi sürekli irdelemekten yorulmuyorsunuz. Bugün, partnerinizle ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız. Birbirinize destek verirken, bazı konularda anlaşmazlığa düşebilir ve ayrı fikirleri savunabilirsiniz. Gün içinde, paylaşıma özen gösterirseniz olay kendiliğinden düzelecektir.
ASLAN
Kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz ancak bakım ya da imaj konularında abartıya gidebilirsiniz. Saç, imaj ya da estetik
konularında güzel sonuçlar alabilirsiniz. Sevdiğiniz kişilerle bir arada olmak planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine ve size kazandıracağı prestijlere değer veriyorsunuz. Bugün, sınırlarınızı yüksek tutacak ve hırslarınızda aşırıya kaçacaksınız. Bugün, yardımlaşma duygunuzun oldukça yoğun olduğu bir gün. Maddi konularda değişik fırsatların sunulacağı bir gün.