Günlük burç yorumları – 24 Ekim 2019 Perşembe

ASLAN

Kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz ancak bakım ya da imaj konularında abartıya gidebilirsiniz. Saç, imaj ya da estetik

konularında güzel sonuçlar alabilirsiniz. Sevdiğiniz kişilerle bir arada olmak planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine ve size kazandıracağı prestijlere değer veriyorsunuz. Bugün, sınırlarınızı yüksek tutacak ve hırslarınızda aşırıya kaçacaksınız. Bugün, yardımlaşma duygunuzun oldukça yoğun olduğu bir gün. Maddi konularda değişik fırsatların sunulacağı bir gün.