Günlük burç yorumları – 24 Aralık 2019 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 24 Aralık Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Düşüncelerinizde sürekli bir genişleme söz konusu. Bugün, bir çok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. İdeallerinizi bir an önce gerçekleştirmek için gerekli tüm donelere sahipsiniz. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek bir çok başarılı çalışmanın altına imza atacaksınız. Bir arkadaşlarınızla birlikte yolculuk planlarınız olacaktır.
BOĞA:
İşinizle ilgili açılımlara ihtiyacınız var. Fakat, düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda karasızlık çekebilirsiniz. Hırslarınızı canlı tutamıyor ve değişen şartlara hemen uyum sağlıyorsunuz. Bugün, toplumsal konularda yaratıcılığınızı ön plana çıkaracaksınız. Kişisel egolarınızın tatmin sağlayacağı özel günlerden birini yaşıyorsunuz.
İKİZLER:
Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Merkür karşıt burcunuzda ilerlerken, bir çok aktivitelerin içinde olacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Yoğun çalışma temponuzu sayesinde, bir çok başarı size gelecektir. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz.
YENGEÇ:
Kendinizi ve kişisel özgürlüğünüzü sorgulayarak, adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız. Bugün araştırmalarınızı derinleştirerek, şimdiye kadar düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Sonuç sizin istediğiniz gibi olacak ve kişisel tatmin ağlayacağınız özel bir çalışmayı ortaya çıkaracaksınız.
ASLAN:
Yaptığınız işin karşılığını almak, ve bu konuda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. İş disiplininiz mükemmel. Birlikte çalıştığınız kişilerin, en az sizin kadar özverili çalışmasını istiyorsunuz. Maddesel menfaatlerinizi korumak zorundasınız ve bugün egolarınızı ön plana çıkaracaksınız. Öfkeli davranışlarınıza dikkat etmelisiniz.