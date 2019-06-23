Günlük burç yorumları – 23 Haziran 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 23 Haziran Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
23.06.2019 07:02
- Son Güncelleme: 23.06.2019 07:07
KOÇ
Aşk konularında kendinizi son derece sevgi dolu hissedebilir, bu sevgiyi hem partneriniz hem sevdiklerinizle paylaşmak isteyebilirsiniz.
BOĞA
Yoğunluğunuzun içerisinde partneriniz ilgi bekleyebilir ve bu da ufak atışmalara sebep olabilir, cümlelerinize dikkat etmelisiniz.
İKİZLER
Kendinizi dingin ve ağırlaşmış hissedebilirsiniz. Yoğun bir süreç geçirdiniz artık tempoyu biraz hafifletmek niyeti içerisine girebiliyorsunuz.
YENGEÇ
Burcunuzda seyretmekte olan Güneş size enerji ve canlılık verirken bitmemiş duygusal meseleleriniz ise size ağırlık enerjisi verebilir.
ASLAN
Zamanınızın çoğunu aşk hayatınızı düzenlemeye harcasanız da yine de irade eksikliği kısa sürede başa dönmenize sebebiyet verebiliyor.