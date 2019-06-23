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Günlük burç yorumları – 23 Haziran 2019 Pazar

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 23 Haziran Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

23.06.2019 07:02 - Son Güncelleme: 23.06.2019 07:07
Günlük burç yorumları – 23 Haziran 2019 Pazar

KOÇ

Aşk konularında kendinizi son derece sevgi dolu hissedebilir, bu sevgiyi hem partneriniz hem sevdiklerinizle paylaşmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları – 23 Haziran 2019 Pazar

BOĞA

Yoğunluğunuzun içerisinde partneriniz ilgi bekleyebilir ve bu da ufak atışmalara sebep olabilir, cümlelerinize dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları – 23 Haziran 2019 Pazar

İKİZLER

Kendinizi dingin ve ağırlaşmış hissedebilirsiniz. Yoğun bir süreç geçirdiniz artık tempoyu biraz hafifletmek niyeti içerisine girebiliyorsunuz.

Günlük burç yorumları – 23 Haziran 2019 Pazar

YENGEÇ

Burcunuzda seyretmekte olan Güneş size enerji ve canlılık verirken bitmemiş duygusal meseleleriniz ise size ağırlık enerjisi verebilir.

Günlük burç yorumları – 23 Haziran 2019 Pazar

ASLAN

Zamanınızın çoğunu aşk hayatınızı düzenlemeye harcasanız da yine de irade eksikliği kısa sürede başa dönmenize sebebiyet verebiliyor.

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