Günlük burç yorumları – 23 Ekim 2019 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 23 Ekim Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Olayların duygusal boyutundan çok, mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün içindesiniz. Kombinasyon burcunuz karşıt evinizde ilerleyen Mars, kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordinasyon şeklinde kullanacağınız bir ortama hazırlıyor. Yurt dışı olayların hızla gelişeceği bir performans sergileyeceksiniz.
BOĞA:
Bugün sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön planda. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farkı bir şekilde yaklaşıyor ve çabalarınızın boşa gitmesinden hoşlanmıyorsunuz. Enerjinizi bölmeden yoğunlaşmalısınız.
İKİZLER:
Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.. Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda özgürce yönlendirebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli. Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla bir çok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.
YENGEÇ:
Sizi ilgilendiren tüm konulara kendinizi verecek ve başarınızı ortaya çıkaracaksınız. Israrcı davranışlarınızın altında geleneksel tavırlarınız yatıyor. Bugün, kendinizi dingin ve yaratıcı bir şekilde ifade etmelisiniz. Duygularınız ve mantığınız güçlü bir kombinasyon halinde. Olayların üstesinden cesaretle gelebileceğinizi unutmamalısınız
ASLAN:
Çevrenizde inatçı kişiliğinizle göze çarpmanıza rağmen, aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Hiçbir şekilde yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, bugün yaratıcılığınızı sadece, niteliğinize uygun kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz. Duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz kılabilir.