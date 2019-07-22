Günlük burç yorumları – 22 Temmuz 2019 Pazartesi

BOĞA:

Olayları kötü veya iyi diye ayırmak yerine bütünsel olarak görmeye çalışın. Böyle yaptığınızda karşınızdaki kişiye de hak verme fırsatı yakalayacaksınız. Sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir izlenimci tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu; şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanızdır.