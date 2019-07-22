Günlük burç yorumları – 22 Temmuz 2019 Pazartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 22 Temmuz Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Kendisinden gelecek yüksek anlayış ile ilişkiniz daha verimli bir hal alabilir. İkili ilişkilerin hayatınızda önem kazanacağı bir süreç içerisindesiniz. Yaptığınız her işi severek, benimseyerek yapacak, enerjik ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. Kendinize güvenmeniz sayesinde çok güzel işler başaracaksınız. Bazen kibirli davranışlar sergileyebilir ve çevrenizin tepkilerini üzerinize çekebilirsiniz.
BOĞA:
Olayları kötü veya iyi diye ayırmak yerine bütünsel olarak görmeye çalışın. Böyle yaptığınızda karşınızdaki kişiye de hak verme fırsatı yakalayacaksınız. Sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir izlenimci tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu; şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanızdır.
İKİZLER:
Harekete geçmektense geleceğinizi tasarlamak ve planlama yapmak için uygun bir gün. Karlı bir iş planı aklınıza gelebilir. Olaylar lehinize. Bireysel romantizm yerine, arkadaşlarınızla birlikte olmayı tercih edeceksiniz. Bazılarınız için kısa süreli aşklar da söz konusu olabilir. Bu flörtleri gözünüzde büyütmemeli ve olayları kendi akışına bırakmalısınız.
YENGEÇ:
İstikrar konusunda problem yaşayabilirsiniz. Kendinizi bir işe adapte ederken onun disiplin gerektirdiğini ve süreç olduğunu mutlaka aklınızda bulundurun. Çalıştığınız iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu olacak. Çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. Yine bu dönemde imzalamanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz.
ASLAN:
Kalbinizden geçecek niyetleri gerçekleştirmek için kendinize zaman tanıyın. Sonuca değil sürecin vereceği zevke odaklanmak sizi gerçekten başarılı yapar. Yolunda gitmeyen sosyal ilişkileriniz yön değiştirecek. Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanırken, ilişkinizi ve kendinizi sorgulamaya başlayacaksınız. Güçlü sezgilerinizi ön plana çıkarmalısınız.