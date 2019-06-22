Günlük burç yorumları – 22 Haziran 2019 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 22 Haziran Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Ani tepki verme alışkanlığınız organize olmanızın yönünde büyük etki oluşturabilir bu yüzden sakinleşmeye ihtiyacınız olabilir.
Mesleki anlamda değişen şartlardan rahatsız olabilirsiniz. Farklı olmayı sevdiğiniz halde, bazı alışkanlıklarınızın elinizin altından kaymasına tahammül edemiyorsunuz. Bugün, birçok fikir çatışması söz konusu olabilir. Maddi konularla ilgili emeğinizin karşılığını almanız mümkün fakat siz, yine de tatmin olamayacaksınız.
BOĞA
Sağlık konularında kendinizi önemsemeyi arttırmanız gereken bir gün. Günlük tüm vitamin ve minerallerinizi tükettiğinizden emin olun.
Başarı enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Kendi içi dünyanızda geniş düşünüyor fakat uygulama alanında tereddüt ediyorsunuz. Maddi konularda istediğiniz bolluğu kavuşmak için, başlattığınız çalışmalara yeni bir yön vermek isteyeceksiniz. İstediğiniz her türlü başarıyı, kişisel çabanızla elde temek istiyorsunuz.
İKİZLER
Neyi gerçekten istediğinizi anlamak için kendinize zaman ayırmanız gerekiyor. Aşk konusunda hayatınızı düzene sokmayı tercih edebilirsiniz.
Ay burcunuzda ilerlerken, huzursuz ve çelişkili yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Kişisel çatışmalar içinde olabilirsiniz. Yapacağınız işleri planlama konusunda zorluklar yaşayacaksınız. Ortak fikirlerine ihtiyaç duyduğunuz kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Dostlarınızın size önerilerini önemsemelisiniz..Değişim yaşıyorsunuz
YENGEÇ
Sevgiyi göstermek ya da özür dilemek çoğu zaman risk işidir bu yüzden o riski almakta fayda vardır. Aşk konularında şansınız açılıyor.
Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi,motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün, oldukça hareketlisiniz. Çevrenizde bir çok zincirleme işin üstesinden gelebilecek çalışmalar içindesiniz. Kendinize güveniyor ve gereğinden fazla yoruluyorsunuz. Akşam saatlerinde dinlenmeye çalışın.
ASLAN
Motivasyon konuşmacılarını aratmayan etkiniz ile herkesin gözdesi olabilirsiniz. Emek verdiğiniz her konu hem siz hem sevdiklerinize başarı getirecek.
Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü gelişebilir. Bugün, özgürlüğünüzü ifade etme konusunda oldukça cesaretli davranacaksınız. İkili ilişkilerinizde çılgın bir gününüz. Sosyal çalışmalara ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere hazır olun.