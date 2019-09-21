Günlük burç yorumları – 21 Eylül 2019 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 21 Eylül Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Aşk konusunda ne istediğinizi bilseniz de iş konusunda karşınıza çıkacak yeni fırsatlar kafanızı karıştırabilir. Bu yüzden düşünerek karar vermeniz önemli olacak.
Sevgilinin geçmişini sorun haline getirebilirsin. Aşk, iş, aile gibi konularda yeni başlangıçlar ya da sürprizler için harika bir gün. Venüs, karşıt burcunuzda ilerlerken , duygusal ilişkileriniz, mantıklı bir şekilde ön plana çıkıyor. Temkinli ve dirençli bir yapı sergileyeceksiniz. Maddi konularda özgürce davranmanıza rağmen, yatırım konusunda değişik düşünceler içindesiniz. Yarım kalan işlerden hoşlanmadığınız için, planlı davranmanızda fayda var.
BOĞA
Hayattan garanticilik bekleyen sizler, değişken olaylar karşısında ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Sürecin geçici olduğunu hatırlayın, bu maneviyatınızı da yükseltecektir.
Yalnız kalmaya ihtiyacın olacak, özgürlüğü arzulayacaksın. Ani bir kararla, biraz dinlenmek için şehir dışına çıkabilirsin. Uranüs sizin kişisel evinizde geri gidiyor.. Mesleki konularda yaratıcılığınızı özgürce ifade edebileceğiniz işleri tercih etmenize rağmen, bugün duygusal davranarak, kendi kendinize sorun yaratabilirsiniz. Karar vereceğiniz zaman, bireysel davranmanın avantajlarını farkındasınız. Çevresel faktörlerin etkilerini unutmamalısınız.
İKİZLER
Hayatın akışının sizlerle uyumlu olduğu keyifli bir gün geçireceksiniz. Aldığınız kararlar başarıya ulaşabilir, ayrıca şans sizden yana olabilir.
Eşinin sürprizine inanmakta zorlanabilirsin. Çevrendeki sağlık sorunlarının çözüme kavuştuğunu görebilirsin. Hayallerinizi gerçekleştirme konusunda farklı istekleriniz mevcut. Özgürlükçü yönlerinizi değişik düşüncelerle süsleyerek, kendinize özel bir dünya yaratıyorsunuz. Bugün, burcunuzda ilerleyen Ay'dan ilginç bir etki alacaksınız. Partnerinizin düşüncelerinden etkilenmenize rağmen, belli etmek istemiyorsunuz.
YENGEÇ
Hayatınızın eskiye oranla daha neşeli olduğu bir döneme giriyorsunuz. Üzerinizdeki bazı kasvetler üzerinizden kalkacak. Bu şekilde nefes almış hissedeceksiniz.
Sevgilinin beklenmedik tavırları keskin kararlar almana yol açabilir. Yaşam alanını düzenlemek isteyeceksin. Ay'ın bulunduğu konum, Bugün, bilinçaltı düşüncelerinizin önem kazanmasına neden oluyor. Mesleki konular gündemde. Kendinizi bir takım kaoslardan uzaklaştırmayı denemelisiniz. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece, farklı olma duygusundan bir türlü kurtulmanız mümkün değil. Her şeye rağmen, kişilik savaşınızı sürdürmeye devam etmelisiniz.
ASLAN
Sizler de bugünlerde konsantrasyon problemi çeken gruplardansınız. Sürekli dalgınlık yaşayabiliyor, çoğu zaman işe bile odaklanamayabiliyorsunuz.
İlişkisini yeni noktalamış bir Aslan burcuysan, bir süreliğine kendi kabuğuna çekilmek isteyebilirsin. Merkür ve Venüs kombinasyon burcunuz Terazi'de ilerlemekte ve sosyal yaşantınızda işlek zekanız ve etkili konuşmalarınızda dikkat çekmenize neden olacaktır. Paylaşım içinde olduğunuz kişilerin sorunlarına köklü çözüm üretmenizin size de yararı dokunacağınızdan emin olabilirsiniz. Ailenizin yaşlıları ile güç birliği içindesiniz. Güvensiz yaşamayı sevmiyorsunuz.