Günlük burç yorumları – 21 Eylül 2019 Cumartesi

KOÇ

Aşk konusunda ne istediğinizi bilseniz de iş konusunda karşınıza çıkacak yeni fırsatlar kafanızı karıştırabilir. Bu yüzden düşünerek karar vermeniz önemli olacak.

Sevgilinin geçmişini sorun haline getirebilirsin. Aşk, iş, aile gibi konularda yeni başlangıçlar ya da sürprizler için harika bir gün. Venüs, karşıt burcunuzda ilerlerken , duygusal ilişkileriniz, mantıklı bir şekilde ön plana çıkıyor. Temkinli ve dirençli bir yapı sergileyeceksiniz. Maddi konularda özgürce davranmanıza rağmen, yatırım konusunda değişik düşünceler içindesiniz. Yarım kalan işlerden hoşlanmadığınız için, planlı davranmanızda fayda var.