Günlük burç yorumları – 2 Nisan 2020 Perşembe
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 2 Nisan 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Yeteneklerinizin sınırlarını zorlamada üstünüze yok. Bugün tüm becerilerinizi ruhsal bir maneviyatla birleştirecek ve kendi tarzınızı ortaya koyacaksınız. Planlarınızı ortaya dökerken, kişisel çekiciliğinizden faydalanmayı ihmal etmiyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda istemeseniz de, çevrenizin odak noktası haline geleceksiniz.
İKİZLER:
İş problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Karşı tarafın istekleri, sizin tarzınızla çatışma halinde olabilir. Bugün, yine ataklık gerektiren düşüncelerinizi pratiğe geçirme planları içindesiniz. İş yaşantınızda dikkat çekmekten hoşlanıyorsunuz.
YENGEÇ:
Bugün, kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. İlişkileriniz sosyal yaşantınıza canlılık verirken, sizi negatif etkileyen geçmiş duygularınız yüzünden mantık karmaşası yaşayabilirsiniz. Zengin bir dünyanız var ve rutin olaylardan hemen sıkılıyorsunuz.
ASLAN:
Zaman, zaman ani verdiğiniz kararlarla karmaşık görünen ve sizi engelleyen koşulları kısa sürede bertaraf ediyorsunuz. Ortak çalışmalarınızla ilgili gelişen ve sizi yoran tavırlar karşısında yapmanız gereken davranış şeklinizi dikkatlice gözden geçirin ve bu şekilde tepkinizi ortaya koyun. Zararlı çıkmayacaksınız.