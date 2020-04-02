Günlük burç yorumları – 2 Nisan 2020 Perşembe

ASLAN:

Zaman, zaman ani verdiğiniz kararlarla karmaşık görünen ve sizi engelleyen koşulları kısa sürede bertaraf ediyorsunuz. Ortak çalışmalarınızla ilgili gelişen ve sizi yoran tavırlar karşısında yapmanız gereken davranış şeklinizi dikkatlice gözden geçirin ve bu şekilde tepkinizi ortaya koyun. Zararlı çıkmayacaksınız.

