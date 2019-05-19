Günlük burç yorumları – 19 Mayıs 2019 Pazar

BOĞA

Burcunuzda ilerleyen Güneş'in büyük etkileri ile çok başarılı ve mutlu bir kişiliğe bürüneceksiniz ve bunu stabil tutmak ise sizin emekleriniz sonucunda olacak. Sosyal ilişkilerinizde yumuşak geçişler var ve iş ilişkilerinizde de, yapıcı davranacaksınız. Arabuluculuk görevinizi tam olarak yerine getirmeye çalışırken, iş arkadaşlarınız arsında gerekli işbirliğini sağlayacaksınız. Farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor fakat, duruma hakim oluyorsunuz.