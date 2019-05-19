Günlük burç yorumları – 19 Mayıs 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 19 Mayıs Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Dolunay'ın etkileri sizi güçlü ve bilge bir insan haline getirecek. Zorlukların karakterinize nezaket, uyum gibi özellikler kattığını görerek sevildiğinizi hissedeceksiniz. Bugün çevreniz sizden etkilenirken, fikirlerinize karşı çıkamıyorlar. İlişkileriniz tutkulu bir hal alıyor. Dış görünümünüzle ilgili değişimler yapabilirsiniz. Partnerinizi eleştirmediğiniz sürece, karşılıklı sinerji artacak ve her ikiniz de olumlu bir şekilde beraberliğinizi devam ettireceksiniz. Akıllı insanlarla konuşmayı seviyorsunuz.
BOĞA
Burcunuzda ilerleyen Güneş'in büyük etkileri ile çok başarılı ve mutlu bir kişiliğe bürüneceksiniz ve bunu stabil tutmak ise sizin emekleriniz sonucunda olacak. Sosyal ilişkilerinizde yumuşak geçişler var ve iş ilişkilerinizde de, yapıcı davranacaksınız. Arabuluculuk görevinizi tam olarak yerine getirmeye çalışırken, iş arkadaşlarınız arsında gerekli işbirliğini sağlayacaksınız. Farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor fakat, duruma hakim oluyorsunuz.
İKİZLER
Maddi blokajlarınızın çözüldüğü, maddi konularda ihtiyacınız olduğu anda yardım gelen bir gün. İş arayanlar bugünlerde en uygun teklifli işi bulabilir. Gücünüzün yavaşladığını hissederek, kendinizi geri plana çekme ihtiyacı duyabilirsiniz. Takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Dostlarınızın sırları konusunda ketum davranacaksınız. Bugün, suskun ve gizemli bir havaya girecek ve düşünceleriniz hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz.
YENGEÇ
Bugünlerde ihtiyacınız olan desteklerin sıralı bir biçimde geldiğini göreceksiniz. Hayatınızda pürüz yok iken geçmiş olaylara takılıp üzülme meyiliniz var. Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız. Böylece gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak uzun vade de size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Dostlarınızın sözlerinden ve davranışlarından etkileneceksiniz.. Bu dönemde yanlış düşünceler içinde çevrenizi yargılarken, eleştirici olabilirsiniz.
ASLAN
Bir konuda uzmanlaşmaktansa birkaç dalda yeteneklerinizi sergileyerek mutlu olabilirsiniz ve her konuda beklediğinizden daha başarılı olabilirsiniz. Kendinizle ilgili olumsuz şeyler düşünmemelisiniz.. Dengeleriniz çok önemli. Sorunların üstesinden gelebilecek bir enerjiye sahip olmanız rağmen dikkatli olmalısınız. İnsanlar sizden etkilenirken, karşı çıkamıyorlar. Düşüncelerinizde abartılara yer vermezseniz, daha da olumlu sonuçlar alacaksınız. İç sesinizi dinlemelisiniz.