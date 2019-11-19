Günlük burç yorumları – 19 Kasım 2019 Salı

YENGEÇ:

Olaylara sezgilerinizle yaklaşmanıza rağmen, yaşamınızda ilginç gelişen bir mantık da var. Bugün başarılı aktiviteler peşindesiniz. Sesinizi yansıtacağınız konulara duygusallıkla süsleyebilirsiniz. Partnerinizle aranızda beklenmeyen gelişmeler var. Onun düşüncelerine öylesine değil, gerçekten önem vermelisiniz.