Günlük burç yorumları – 19 Kasım 2019 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 19 Kasım Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Her türlü riskten ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissedeceğiniz bir gün. Sosyal ilişkilerinizde sorunlar başınızı ağrıtacaktır. Partnerinizle birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Gergin olduğunuz anlarda, hızla size rahatsızlık veren düşünceyi veya ortamı terk etmelisiniz.
BOĞA:
Bugün her zamankinden daha fazla sevgiye ihtiyaç duyacaksınız. İmzalamanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz. Bazılarınız , kendilerinden yaşlı kişilerle duygusal ilişkilere girecekler ve ilişkilerindeki kısıtlanmalar ve zorluklar onları gergin yapacaktır. İçsel anlamda kendinizi gergin hissedeceksiniz. Düşünce tarzınız çevrenizde şok etkisi yaratabilir.
İKİZLER:
Satın alma duygunuzun yoğun olmasından dolayı düşündüğünüz şeyleri gerçekleştireceksiniz. Aklınız oldukça rasyonel çalışacak. Ticaretle uğraşıyorsanız, işinizle ilgili atılımları gerçekleştireceksiniz. Sanatla ilgilenenler iyi kazançlar elde edecek. Para kazanma konusunda oldukça mantıklı kararlar alacaksınız.
YENGEÇ:
Olaylara sezgilerinizle yaklaşmanıza rağmen, yaşamınızda ilginç gelişen bir mantık da var. Bugün başarılı aktiviteler peşindesiniz. Sesinizi yansıtacağınız konulara duygusallıkla süsleyebilirsiniz. Partnerinizle aranızda beklenmeyen gelişmeler var. Onun düşüncelerine öylesine değil, gerçekten önem vermelisiniz.
ASLAN:
Çevresel ilişkilerinizde kendiniz farklı bir şekilde ifade edeceğinizi biliyorsunuz. Beklediğiniz konuların ayağınıza gelmesi sizi olumlu motive etmeli.. İşinizle ilgili gelişmelerden memnun kalmayabilir ve kapasitenizi arttırma yoluna gidebilirsiniz. Sürekli değişen düşüncelerinizi, bugün çevrenizle paylaşma ihtiyacı içindesiniz.