Günlük burç yorumları – 19 Eylül 2019 Perşembe
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 19 Eylül Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Ailenizle ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu olacak ve aile fertleri arasında ortak çalışmalar gündeme gelecek. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir. Bugün, bir çok ayrıntı üzerinde yoğunlaşma fırsatı yakalayacak ve kendinize destek verecek şartlarınızı oluşturacaksınız.
İKİZLER:
Kişileri yargılamadan dinlemesini öğrenmeli ve çevrenizdeki kişilerin sizi anlamasına zaman bırakmalısınız. Yönetici gezegeniniz Merkür, Terazi burcunda ilerliyor. Duygusal sezgilerinizin yoğun olmasına karşın, acele verilmiş kararlar size yanıltabilir.. Bugün, ortak dostlarınızla bir araya gelecek ve özel sorunlarınızı tartışacaksınız.
YENGEÇ:
Maddi konularda geçici heveslerle yaşamak istemiyorsunuz. İş konusunda güvendiğiniz bir kişiyle çalışmak içinizi rahat ettirecektir. Kazançlarınızda daha fazla artış sağlamak için, yeni yapılanmalar içinde olabilir ve olanak sınırlarınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Enerjiniz düştüğü zaman, iş veriminiz azalıyor.
ASLAN.
Uzak yolların hayaliniz kurmakla bir şey elde edemezsiniz. Planlı programlı hareket etmekle çok şey kazanacaksınız. Başkalarının düşüncelerini benimsemek zorunda kaldığınız zaman, yaptığınız işten tatmin olamıyorsunuz. Bugün, olayları daha net görmek için gerekli zamanı kendinize tanımalı ve yaşamınızı yeniden sınamalısınız.