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Günlük burç yorumları – 17 Nisan 2020 Cuma

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 17 Nisan 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

17.04.2020 09:33 - Son Güncelleme: 17.04.2020 09:39
Günlük burç yorumları – 17 Nisan 2020 Cuma

KOÇ:
Bugün; sizin uygulamak istediğiniz halde bazı engellerle karşılaşabileceğiniz bir konuda küçük sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendinize güvenme konusunda partnerinizden alacağınız destek, içsel dengelerinizi yeniden kurmanızı sağlayacak. İlişkiniz gereği ortaya çıkan koşullarda baskın taraf olma isteğiniz, küçük sürtüşmelere meydan veriyor.

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Günlük burç yorumları – 17 Nisan 2020 Cuma

BOĞA:
Bugün çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Kişisel cazibeniz olumlu bir şekilde artırırken aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu olacak. Kişisel motivasyonunuzun olumlu gelişmesini arzuluyorsunuz. Çevrenizde daima size inanan dostlarınız olsun istiyorsunuz.

Günlük burç yorumları – 17 Nisan 2020 Cuma

İKİZLER:
Siz güçlü bir mantığa sahip olmanıza rağmen, bu yıl dengelerinizi korumak için zorlanabilirsiniz. Olağanüstü olaylar ilginiz çekecek, belki de yıllarca içinizde sakladığınız ve açığa çıkmasını beklediğiniz olayları tetikleyeceksiniz. Kişiliğinizi zorlamadan, yaşam enerjinizi dengeleyip, bazı isteklerinizi sınırlandırmalısınız.

Günlük burç yorumları – 17 Nisan 2020 Cuma

YENGEÇ:
Ay'ın bulunduğu konum, öğle saatlerinden sonra, kişisel düşüncelerinizi derinleştireceğinizi ve çevresel yorumlarınızı içinizden yapacağınızı gösteriyor., Olayların yönünü geniş tutmalısınız. Dostlarınızın iş yaşantınıza yapacağı katkıları önemsemelisiniz. Kendi bildiğinizden şaşmıyorsunuz.

Günlük burç yorumları – 17 Nisan 2020 Cuma

ASLAN:
Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Yaşantınızda farklı değerler peşinde koşmanızın mükafatını görüyorsunuz. Sınırlarınızı aşmalısınız. Sindirim sisteminizin hassas olduğunu biliyor, yiyeceklerinizi dikkatsizce seçiyorsunuz.

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