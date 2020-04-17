Günlük burç yorumları – 17 Nisan 2020 Cuma

İKİZLER:

Siz güçlü bir mantığa sahip olmanıza rağmen, bu yıl dengelerinizi korumak için zorlanabilirsiniz. Olağanüstü olaylar ilginiz çekecek, belki de yıllarca içinizde sakladığınız ve açığa çıkmasını beklediğiniz olayları tetikleyeceksiniz. Kişiliğinizi zorlamadan, yaşam enerjinizi dengeleyip, bazı isteklerinizi sınırlandırmalısınız.



