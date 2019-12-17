Günlük burç yorumları – 17 Aralık 2019 Salı

KOÇ

Kendinizi güçlü hissedebilirsiniz ancak kırıcı olmamaya özen gösterin. Daha naif bir güç gösterisi herkes tarafından hayranlık ile karşılanacaktır. Yoğun bir iş temposu seni bekliyor. Gerek iş hayatında, gerek aile hayatında oldukça ter döktüğün bir gün olabilir.

Bugün, kendinizle ilgili kişisel sorunlarınızı irdeleyeceksiniz. Bilinçaltı duygularınız yüzünden mantık karmaşası yaşayabilirsiniz. İsteklerinizde sabırlı bir tutum izleyerek, hedeflerinize ulaşmayı planlıyorsunuz. Amaçlarınız doğrultusunda yaptığınız çalışmaların sizi yormadığı bir gerçek. Bugün ikilem yaşayabilirsiniz.