Günlük burç yorumları – 17 Aralık 2019 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 17 Aralık Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Kendinizi güçlü hissedebilirsiniz ancak kırıcı olmamaya özen gösterin. Daha naif bir güç gösterisi herkes tarafından hayranlık ile karşılanacaktır. Yoğun bir iş temposu seni bekliyor. Gerek iş hayatında, gerek aile hayatında oldukça ter döktüğün bir gün olabilir.
Bugün, kendinizle ilgili kişisel sorunlarınızı irdeleyeceksiniz. Bilinçaltı duygularınız yüzünden mantık karmaşası yaşayabilirsiniz. İsteklerinizde sabırlı bir tutum izleyerek, hedeflerinize ulaşmayı planlıyorsunuz. Amaçlarınız doğrultusunda yaptığınız çalışmaların sizi yormadığı bir gerçek. Bugün ikilem yaşayabilirsiniz.
BOĞA
Duygusal konularda şansınız devam ediyorken maddi konularda cendere altında hissedebilirsiniz. Bu durumu netleştirebilmek için ihtiyaç listesi yapmanız önemli. Aksiyon dolu hayatına mola verebilirsin. Güne gergin başlamanın nedeni yapmak zorunda olduğun ödemeler olabilir mi?
Güçlü mantığınız sayesinde bir çok paylaşımın ortasında olacak ve sizden beklenen performansı sağlayacaksınız. Bugün çevrenize çok fazla açık davranmak istemeyebilirsiniz. Gizli düşünceler içinde olmanız, farklı yoruma neden olabilir, aldırmamalısınız. Sizin için farklı olan her şey önem kazanıyor ve olayların seyri değişiyor.
İKİZLER
Aşk hayatınızda fırsatları değerlendirmeniz gereken bir gün. Maddi anlamda rahat hissedeceğiniz bugünlerde paranın bereketlendiğini gözlemleyebilirsiniz. Bir türlü baskıya gelemeyen ruh halin seni bugün yoracak. Her kafadan ses çıkması sinirlerini biraz gerebilir.
Kişisel çabalarınız sonucunda elde edeceğiniz önemli gelişmeler, motivasyonunuzun artmasına neden oluyor. . Bugün bazı dost toplantılarının aranılan kişisi olacaksınız. Görüştüğünüz kişilerin sıra dışı düşünceleri, yeni başlangıçlarınızın temelini oluşturacak.
Özel zevklerinizi için harcama yaparak, bütçenizi zorlayabilirsiniz.
YENGEÇ
Sağlık konusunda ve kariyer konusunda iş stresine karşı önlem almanız gerekmekte. İş ortamınızda olan bazı olayları şahsi algılamak sizi yorgun düşürebilir. İş ve hizmet alanlarında etkili bir gün seni bekliyor. Kazanımların sayesinde çeşitli ilerlemeler kat ediyorsun.
Bugün, kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Konulara en kısa yoldan yaklaşmanız nedeniyle, zincirleme bir çok işi kısa sürede tamamlayacaksınız. Karşıt burcunuzda ilerleyen Mars'ı unutmamalı ve hata yapmamaya çalışmalısınız.
ASLAN
Kariyer konusunda sizi engelleyen şeylerin listesini yapmanız ve onları değiştirmek için neler yapabileceğinizi düşünmeniz size iyi gelecektir. Habercilik anlayışında bugün merak var. Kafanda stratejiler oluşurken kime nasıl davranacağını çözebileceksin.
Bugün duygusal anlamda kafanız çok karışık ve bazı konularla ilgili düşüncelerinizde kararsız kalabilirsiniz. Değişim için, uygun bir gün değil. Ani ortaya çıkacak olan olaylar karşısında, kendinizi savunmak zorunda kalmak istemiyorsanız, sizi engellemek isteyenlere karşı, kesin tavrınızı koymalısınız.