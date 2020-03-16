Günlük burç yorumları – 16 Mart 2020 Pazartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 16 Mart 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
16.03.2020 09:24
- Son Güncelleme: 16.03.2020 09:24
KOÇ:
Bugün çevre ilişkileriniz güçlü, sizi meşgul edecek alanlarınız artıyor ve gözlemci yönünüz ortaya çıkıyor. Zihinsel aktiviteniz çok yüksek ve derin araştırma konuları buluyorsunuz.
GALERİ DEVAM EDİYOR
BOĞA:
Hedeflerinizi yüksek tutup bazı kuralları kendiniz bile aşıyorsunuz. Mesleki konular ön sıralarda. Ertelediğiniz işleri biriktirmemelisiniz. Disiplinli davranarak başarılı olabilirsiniz.
İKİZLER:
Sosyal ve çevresel ilişkilerinizde istediğiniz denklemi kuruyorsunuz. Yardımsever duygular atakta. İlişkilerinizde partnerinizin etkisindesiniz. İstediğiniz kişilerin dikkatini çekiyorsunuz.
YENGEÇ:
Ailede kendinizi çok iyi ifade edebileceğinize inandığınız için, özgürlüğünüzü sorguluyorsunuz. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz.
ASLAN:
Ay karşıt burcunuz Kova'da ilerliyor ve sosyal ilişkilerinize renklilik ve farklılık getiriyor. Bugün yalnızlıktan hoşlanmayacaksınız. Ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlıyorsunuz.