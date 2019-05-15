Günlük burç yorumları – 15 Mayıs 2019 Çarşamba

YENGEÇ

Aşk hayatınızda ve ilişkilerinizde uyum yakalayamıyor gibi hissetseniz de aslında hayatınızı daha verimli yaşamak için pratik ediniyorsunuz. Ani fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi düşünmeli ve hızlı kararlar almalısınız. Bugün, düşündüğünüz her konuda gerekli atılımları yapabilirsiniz. Geleneksel yapınızın sizi zorlaması halinde, yakın dostlarınızdan duygusal destekler alabilirsiniz.