Günlük burç yorumları – 15 Mayıs 2019 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Mayıs Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Bazı gökyüzü hareketlerine uyum sağlayabilmeniz için beslenme düzeninizde değişiklik yapmanız gerekmekte. Hazımsılık gündem konunuz olabilir. Maddi konularda meraklı yapınızı ortaya çıkaran araştırmalar peşindesiniz. İsteklerinizdeki artışların sizi yönlendirmesine izin vereceksiniz. Güven duygunuzun gelişmiş olduğunu görmek dostlarınızın da olumlu etkilenmesine neden olacaktır.
BOĞA
İsteklerinizi niyet olarak beyan ettiğinizde hareket etmek için gerekli motivasyonu bulabilirsiniz. Ruhani tarafınızın artacağı olumlu durumlar ile karşılaşabilirsiniz. Sabah başlattığınız bir işinizin, akşama doğru hız kazandığını görmek sizi oldukça mutlu edecek. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda, kendinize özgün hareket etmekle sempati kazanabilirsiniz. Hareketli yapınızı ortaya çıkarmaktan korkmayın.
İKİZLER
Fazla özveride bulunmak ya da hiç özveride bulunmamak ikisi de problem haline gelebilir. Hayatınızı verimli geçirmek için partnerinizle beraber ilerleyin. Düşüncelerinizde cesur yönlerinizle dikkat çekiyor ve fikirlerinizi çevrenize kabul ettirmesini biliyorsunuz. Bugün, dostlarınızla birlikte karşılıklı görüşmeleriniz olacak. Ailenizin de görüşlerinden yola çıkarak, projelerinize sıcak bakabilirsiniz.
YENGEÇ
Aşk hayatınızda ve ilişkilerinizde uyum yakalayamıyor gibi hissetseniz de aslında hayatınızı daha verimli yaşamak için pratik ediniyorsunuz. Ani fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi düşünmeli ve hızlı kararlar almalısınız. Bugün, düşündüğünüz her konuda gerekli atılımları yapabilirsiniz. Geleneksel yapınızın sizi zorlaması halinde, yakın dostlarınızdan duygusal destekler alabilirsiniz.
ASLAN
Kalbinizin sesini dinlemelisiniz. Verdiğiniz sevgilerin misli şekilde döndüğünü gördükçe kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. İşinizde yaratıcılık ön plana çıkabilir. Kendinizi aşma konusunda uyguladığınız katı kurallarınız var. Hiç kimseye taviz vermek istemiyor olmanız, içsel olarak yalnızlık duygusuna kapılmanıza neden oluyor. Partnerinizin sizi desteklemesi konusunda, çekimser beklentiler içindesiniz.