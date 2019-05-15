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Günlük burç yorumları – 15 Mayıs 2019 Çarşamba

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Mayıs Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

15.05.2019 09:18 - Son Güncelleme: 15.05.2019 10:29
Günlük burç yorumları – 15 Mayıs 2019 Çarşamba

KOÇ

Bazı gökyüzü hareketlerine uyum sağlayabilmeniz için beslenme düzeninizde değişiklik yapmanız gerekmekte. Hazımsılık gündem konunuz olabilir. Maddi konularda meraklı yapınızı ortaya çıkaran araştırmalar peşindesiniz. İsteklerinizdeki artışların sizi yönlendirmesine izin vereceksiniz. Güven duygunuzun gelişmiş olduğunu görmek dostlarınızın da olumlu etkilenmesine neden olacaktır.

Günlük burç yorumları – 15 Mayıs 2019 Çarşamba

BOĞA

İsteklerinizi niyet olarak beyan ettiğinizde hareket etmek için gerekli motivasyonu bulabilirsiniz. Ruhani tarafınızın artacağı olumlu durumlar ile karşılaşabilirsiniz. Sabah başlattığınız bir işinizin, akşama doğru hız kazandığını görmek sizi oldukça mutlu edecek. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda, kendinize özgün hareket etmekle sempati kazanabilirsiniz. Hareketli yapınızı ortaya çıkarmaktan korkmayın.

Günlük burç yorumları – 15 Mayıs 2019 Çarşamba

İKİZLER

Fazla özveride bulunmak ya da hiç özveride bulunmamak ikisi de problem haline gelebilir. Hayatınızı verimli geçirmek için partnerinizle beraber ilerleyin. Düşüncelerinizde cesur yönlerinizle dikkat çekiyor ve fikirlerinizi çevrenize kabul ettirmesini biliyorsunuz. Bugün, dostlarınızla birlikte karşılıklı görüşmeleriniz olacak. Ailenizin de görüşlerinden yola çıkarak, projelerinize sıcak bakabilirsiniz.

Günlük burç yorumları – 15 Mayıs 2019 Çarşamba

YENGEÇ

Aşk hayatınızda ve ilişkilerinizde uyum yakalayamıyor gibi hissetseniz de aslında hayatınızı daha verimli yaşamak için pratik ediniyorsunuz. Ani fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi düşünmeli ve hızlı kararlar almalısınız. Bugün, düşündüğünüz her konuda gerekli atılımları yapabilirsiniz. Geleneksel yapınızın sizi zorlaması halinde, yakın dostlarınızdan duygusal destekler alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları – 15 Mayıs 2019 Çarşamba

ASLAN

Kalbinizin sesini dinlemelisiniz. Verdiğiniz sevgilerin misli şekilde döndüğünü gördükçe kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. İşinizde yaratıcılık ön plana çıkabilir. Kendinizi aşma konusunda uyguladığınız katı kurallarınız var. Hiç kimseye taviz vermek istemiyor olmanız, içsel olarak yalnızlık duygusuna kapılmanıza neden oluyor. Partnerinizin sizi desteklemesi konusunda, çekimser beklentiler içindesiniz.

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