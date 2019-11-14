Günlük burç yorumları – 14 Kasım 2019 Perşembe

ASLAN:

Aşklarınızı kendi ölçülerinize göre yaşamak isteseniz bile; karşı tarafın kalıp düşünceleri, sizin isteklerinize belli bir kontrol getiriyor. Başarıyı karşı taraftan beklemeniz , hataya açık olmanıza neden oluyor. Bugün partnerinizin sezgisel davranışlarından rahatsız olacak ve duygularınızı saklamak isteyeceksiniz.