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Günlük burç yorumları – 14 Kasım 2019 Perşembe

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Kasım Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

14.11.2019 09:18 - Son Güncelleme: 14.11.2019 09:19
Günlük burç yorumları – 14 Kasım 2019 Perşembe

KOÇ:

Çevresel koşullarınızı yeniden gözden geçirmeli ve iş olanaklarınızı araştırmalısınız. Bugün, kendinize güvenebilirsiniz fakat, bazı pürüzler gün içinde sizi rahatsız edecektir. Olabilecek olaylara karşı kendinize gereken esnekliği sağlamalısınız. Kafanıza koyduğunuz bir konuda yenilgiyi kabul etmiyor ve savaşmayı yeğliyorsunuz.

Günlük burç yorumları – 14 Kasım 2019 Perşembe

BOĞA:

Maddi konularda şartlarınızı zorlamak ve kendinize yeni konumlar gündeme getirme konusunda, her zamanki gibi savaş veriyorsunuz. Kazançlarınızı arttırma konusunda her zaman farklı idealleriniz var ve hiç kimsenin denemediği olaylarla gündeme geliyorsunuz.. Bugün detaylar önemli olacak.

Günlük burç yorumları – 14 Kasım 2019 Perşembe

İKİZLER:

Mesleki olayların gündeme gelmesi nedeniyle iş ilişkilerine ağırlık vereceksiniz. Yaklaşımlarınızda daha bir kendinize yönelik olmanıza rağmen, hedefleriniz belirgin olacak Bugün Ay'ın konumu; maddi konularla ilgili çalışmalarınızı yoğunlaştırırken, bu konuda size belirli bir disiplin sağlıyor. Kapalı olmayı tercih ediyorsunuz.

Günlük burç yorumları – 14 Kasım 2019 Perşembe

YENGEÇ:

İsteklerinizi yaşama geçirirken, kendinizi güçlü bir şekilde denetimden geçiriyor ve olayların temelini sağlam zemin üzerinde oluşturmayı amaçlıyorsunuz. Bugün olayları derin bir şekilde irdeleme gereği duyacaksınız. İşinizle ilgili yeni ufuklara doğru gidiyorsunuz. Kendinizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız.

Günlük burç yorumları – 14 Kasım 2019 Perşembe

ASLAN:

Aşklarınızı kendi ölçülerinize göre yaşamak isteseniz bile; karşı tarafın kalıp düşünceleri, sizin isteklerinize belli bir kontrol getiriyor. Başarıyı karşı taraftan beklemeniz , hataya açık olmanıza neden oluyor. Bugün partnerinizin sezgisel davranışlarından rahatsız olacak ve duygularınızı saklamak isteyeceksiniz.

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