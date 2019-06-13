Günlük burç yorumları – 13 Haziran 2019 Perşembe
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 13 Haziran Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Arkadaşlarınızın tutumları sizin karakterinizi yüceltir, bu yüzden de kendinizi mutlu hissetmelisiniz. Bugün duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. İletişim konusundaki başarınızı biraz da, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz. Bugün kardeşler ve aile ile ilgili konulara daha duyarlı yaklaşıyorsunuz. Kişisel motivasyonunuz, çevresel faktörlerinizle paralel gidiyor. Bugün, etrafında dönen bazı olayları daha kolay bir şekilde sezebilirsin. Bazı şeylerden emin olmadan hareket etmemelisin.
BOĞA:
Bugünlerde egonuzun sesini susturmakta problem çekebiliyorsunuz, öz eleştiri yapmak yeterli olacaktır. İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Bugün duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi daha mantık çerçevesi içinde değerlendirmek isteyebilirsiniz. Fakat bulunduğunuz ortamlarda vicdan muhasebesi yapmak zorunda kalabilirsiniz. Maddi olaylarınızı yeniden düşünmek zorunda kalacaksınız. Bir markanın yeni çıkardığı teknolojik ürünü almak isteyebilirsin. Bu ürünü bugün değil, 17 Haziran'da almanı öneririm.
İKİZLER:
İş hayatınızda planlama yapmak ve plana sadık kalmak için çalışacağınız günler içerisindesiniz. Bugün, duygularınızda ısrarcı davranacak ve kendi isteklerinize her şeyden daha fazla önem vereceksiniz. Maddesel isteklerinizin ağır basması sonucunda, kazançlarınızı konusunda farklı araştırmalar içinde olacaksınız. Bazı konularda karar vermek zorunda kalabilir ve değer yargılarınızda zorlanabilirsiniz. Bazen hayatında eksik olan bir şeyler olduğunu düşünüyor olabilirsin. Yeni girişimlerde bulunabilirsin.
YENGEÇ:
Alacağınız haberlerle keyfiniz yerine gelecek. Bereketinizi arttırmak için de çaba göstereceğiniz günlerdesiniz. Mars'tan olumlu etkiler alıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle, güç birliği içinde olacaksınız. Bugün, aklınıza taktığınız konular üzerinde yoğunlaşmak yerine, çevrenizdeki orijinal olaylara yorum getirmelisiniz. Çekiciliğinizin kullanmak için daha ne bekliyorsunuz. Zihinsel aktivitenizin yüksek olduğu bir gün. Geçmişte yaşadığın ilişkiler, önüne bir sorun ile çıkabilir. Bu da kendini savunma ihtiyacını doğuracak.
ASLAN:
Sorunlarınızı çözebilmek için kendinize koyduğunuz engelleri zihninizde bitirmeniz gerekiyor. Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı yönlerini görecek ve ortak işbirliği içine gireceksiniz. Düşüncelerinizi süzgeçten geçirerek, hata yapmak istemiyorsunuz. Sosyal aktivitelerinizin sınırını genişlettiğiniz için, verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda kendinizi zorlayabilirsiniz.. Dikkatinizi dağıtmamalısınız. Güne biraz isteksiz uyanabilirsin. Elinden gelse bugünü kendine tatil ilan edersin ancak zorunluluklar elini kolunu bağlıyor.