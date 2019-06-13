Günlük burç yorumları – 13 Haziran 2019 Perşembe

İKİZLER:

İş hayatınızda planlama yapmak ve plana sadık kalmak için çalışacağınız günler içerisindesiniz. Bugün, duygularınızda ısrarcı davranacak ve kendi isteklerinize her şeyden daha fazla önem vereceksiniz. Maddesel isteklerinizin ağır basması sonucunda, kazançlarınızı konusunda farklı araştırmalar içinde olacaksınız. Bazı konularda karar vermek zorunda kalabilir ve değer yargılarınızda zorlanabilirsiniz. Bazen hayatında eksik olan bir şeyler olduğunu düşünüyor olabilirsin. Yeni girişimlerde bulunabilirsin.