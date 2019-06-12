Günlük burç yorumları – 12 Haziran 2019 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 12 Haziran Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bugünlerde hayatınızda radikal değişiklikler yapmaya cesaret gösterebilir ve bu durumu sağlıklı hedefler belirleyerek lehinize çevirebilirsiniz. Size en yakın kişilere öfkenizi yansıtarak, gerçek dostlarınızın kalplerini kırdığını fark etmemeniz mümkün değil. Bugün kardeşlerle ilgili iletişim problemleri gündeme gelebilir ve aile içinde bu konuların yorumu yapmanız gerekebilir. Sevdiklerinizin sizinle aynı düşünce içinde olmamaları canınızın sıkılmasına neden olacaktır . Toplumsal öfkelerimizi yaratıcı faaliyetlerle yönlendirebiliriz. Ay, karşıt burcunda hareket ediyor. Umudunu kaybetmiş gibi hissedebilirsin fakat gökyüzü sana haberler yollayacağını söylüyor.
BOĞA:
Arkadaşlarınıza karşı da daha anlayışlı ve sosyal olmanız gerekebilir. Bugün bütün arkadaşlarınız ve sevdikleriniz sorunlarını sizinle paylaşmak isteyecekler. İsteklerimizde aşırıya kaçabileceğimiz bir gün. Ay'ın bulunduğu konum, maddesel ihtiyaçlarımız doğrultusunda hareket etmemiz gerektiğini söylüyor. Duygusal derinliğimiz konusunda gizemli davranmayı yeğleyebiliriz. Arzularımız paralelinde düşüncelerimizi şekillendirerek, baskın davranışlar içinde olacağız. Bugün dönüş beklediğin işlerden olumlu sonuçlar alman mümkün. Ertelenen işlerin için yeni planlamalar yapabilirsin.
İKİZLER:
İletişim yeteneğiniz ve sezgileriniz sayesinde bu konuda da başarılı olabileceksiniz. Mesleki konularda çözüm önerisi getiren kişi olacağınız gündesiniz. Partnerinizin duygusal değişimlerinizden etkileniyorsunuz. Aranızda bazı istenmeyen olaylar gelişebilir. İkinizde farklı dünyaların insanları olmanıza rağmen, sorunlarınızı aşmamanız için neden yok. Bugün, ortak duygu paydası içinde buluşmayı denemelisiniz. Sabırlı yapınızı ortaya çıkarmaktan başka çareniz yok. Ay, hava burcunda hareket ediyor. Bugün yeni kararlar almak isteyip hareketli bir döneme hazırlanabilirsin.
YENGEÇ:
Bazı konularda fazla hassasiyet gösteriyor olabilirsiniz aslında gerçek göründüğü gibi olmayabilir. Bu yüzden dürüstçe hislerinizi dile getirmelisiniz. Yönetici gezegeninizin size zorluklar çıkarması sonucunda, arkadaşlarınız arasında iletişim kopukluğu yaşayabilirsiniz. Sizin istediğiniz şartlar her zaman aynı olmayabilir. İsteklerinizde değişim yaşarken, karşı tarafın duygularını da düşünmek zorundasınız. Yaşamınızda oluşan aksilikler karşısında huzursuz olmanız için neden yok. Bir yakınına verdiğin borcun sana geri dönmediğini fark edebilirsin. Gereksiz harcamalardan kaçınmalısın.
ASLAN:
İlişkinizi bir adım öteye götürmek hususunda hedef ve istekleriniz varsa aktif rol oynayarak ve kendinizi net ifade ederek bu emele ulaşabilirsiniz. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman, olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Yapacağınız konuşmalarda takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere hazır olun. Bacak ağrılarınız olabilir. Monotonluktan sıkıldığın bir gün. Hayatınla ilgili radikal kararlar alabilirsin. Ev-araba değiştirme fikri gündeminde.