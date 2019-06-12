Günlük burç yorumları – 12 Haziran 2019 Çarşamba

KOÇ:

Bugünlerde hayatınızda radikal değişiklikler yapmaya cesaret gösterebilir ve bu durumu sağlıklı hedefler belirleyerek lehinize çevirebilirsiniz. Size en yakın kişilere öfkenizi yansıtarak, gerçek dostlarınızın kalplerini kırdığını fark etmemeniz mümkün değil. Bugün kardeşlerle ilgili iletişim problemleri gündeme gelebilir ve aile içinde bu konuların yorumu yapmanız gerekebilir. Sevdiklerinizin sizinle aynı düşünce içinde olmamaları canınızın sıkılmasına neden olacaktır . Toplumsal öfkelerimizi yaratıcı faaliyetlerle yönlendirebiliriz. Ay, karşıt burcunda hareket ediyor. Umudunu kaybetmiş gibi hissedebilirsin fakat gökyüzü sana haberler yollayacağını söylüyor.