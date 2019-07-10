Günlük burç yorumları – 10 Temmuz 2019 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 10 Temmuz Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Kredi kullanmak gibi bir niyetiniz varsa iptal etmenizde fayda var çünkü maddi kaynaklarınızın daralacağı bir sürece giriyorsunuz. Çevrenizle yaşadığınız gizli çekişmelerinizde, kendinizi haklı çıkarmaya çalışsanız da aslında siz suçunuzu biliyorsunuz..Tanışacağınız yeni insanlar size cazip gelse de temkinli olmalısınız. Sonradan başınız ağrıyabilir. Kendinizi ağırdan satmalısınız..Bugün, yaşamı, çevreyi farklı bir gözle görüyor ve farklı bir şekilde yaşamak istiyorsunuz.
BOĞA:
Kolay sinirlenen yapınız olmasa da nezaketsiz kişilerle başa çıkmanız gerekebilir. Stresin yan etkisi olarak ufak kazalara dikkat etmelisiniz. Akıllı davranarak olayların büyümesini engelliyorsunuz. Duygularınızı ustaca denetlemeniz büyük bir başarı. Önemli atılımların eşiğinde olmanız, motivasyon gücünüzü arttırıyor. Nedensiz korkularınızı yenmeyi öğrenmelisiniz. İş sorumluluğunuzun mükemmel olduğu bir gündesiniz. Çevrenizin fikirlerine aldırış etmemekte haklısınız.
İKİZLER:
Günün ilk saatlerine verimli ve mutlu girseniz de akşam saatlerine yaklaşırken başka insanların etkileri ile cebelleşebilirsiniz. Bugün, yeteneklerinizi kolaylıkla sergileyebileceksiniz. İsteklerinizi kolaylıkla çevrenize kabul ettirebileceksiniz. Yeni denemelere hazır olmalısınız. İşinizi özveriyle yapmanın zevkini bildiğiniz için, her şeyi sabırla karşılıyorsunuz. Bulunduğunuz şartlar sizi etkilemiyor ve iş arkadaşınızla ilgili olarak şaşırtıcı şeyler duyabilirsiniz.
YENGEÇ:
Elektronik eşyalarınızla ilgili problem yaşayabilirsiniz. Birikmişinizi iyi kullanmaya ve zorunda olmadıkça harcama yapmamaya özen göstermelisiniz. Hiç kimseye sorunlarınızı çözmesi için isteklerde bulunmayın. Bu konulardaki iyi niyetlerinizi suistimal eden o kadar çok kişi var ki çevrenizde. Özellikle gücünüzü çevrenize göstermek için, hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Bugün içinizden geldiği gibi hareket etmek isteseniz de, kendinizi kısıtlanmış gibi hissediyorsunuz..
ASLAN:
Yaptığınız işler fark yarattığı için etrafınızdakilerin kıskançlıklarını hissedebilirsiniz. Nazarlar etkilenmemek için titreşiminizi yüksek tutmanız önemli. Duygusal yapınızı zorladığınız zaman sinirsel dengelerinizi bozuyorsunuz. Çevrenizle uyum içinde yaşamanız gerekiyor. Dış görünüşünüz insanları yanıltabilir. Çevrenizdeki kişiler sizin inatçı yapınızı tahmin edemiyorlar. Bazen onları gerçek anlamda şaşırtıyorsunuz. Farkında olmadan fırsat kaçırdığınızı çok geç anlıyorsunuz. Bugün daha aktif olmalısınız..