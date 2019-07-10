Günlük burç yorumları – 10 Temmuz 2019 Çarşamba

YENGEÇ:

Elektronik eşyalarınızla ilgili problem yaşayabilirsiniz. Birikmişinizi iyi kullanmaya ve zorunda olmadıkça harcama yapmamaya özen göstermelisiniz. Hiç kimseye sorunlarınızı çözmesi için isteklerde bulunmayın. Bu konulardaki iyi niyetlerinizi suistimal eden o kadar çok kişi var ki çevrenizde. Özellikle gücünüzü çevrenize göstermek için, hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Bugün içinizden geldiği gibi hareket etmek isteseniz de, kendinizi kısıtlanmış gibi hissediyorsunuz..