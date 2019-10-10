Günlük burç yorumları – 10 Ekim 2019 Perşembe

YENGEÇ:

Bugün, bir çok nedenlerden dolayı gereksiz problemlere kucak açıyorsunuz. Detaycı yapınızı daha belirgin bir hale getirmek isteyecek ve bugün duygusal davranmayı yeğleyeceksiniz. Belleğiniz çok güçlü. Yaşadığınız hiçbir olayı unutmuyorsunuz.. Aşk yaşantınızda ise, hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz.