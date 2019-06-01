Günlük burç yorumları – 1 Haziran 2019 Pazar

İKİZLER:

Kötü bir alışkanlığı bırakmak, kilo vermek ya da almak için göstermeniz gereken çaba minimum düzeye düşüp, evren sizi destekleyebilir. Kişisel olaylarınızı ailenizle bütünleşerek yaşamak isteyeceksiniz. Onların fikirleri sizin için oldukça önem taşıyor. Jüpiter geri gitmesine rağmen tüm iyi dileklerini ve olumlu enerjisini size aktarmak için, sanki size söz vermiş gibi davranıyor. Romantik olmaktan bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek. Fakat bu özelliğinizi yakın aile ilişkilerinizde de kullanmak isteyeceksiniz. Çevrendekilerle iletişiminin kuvvetli olacağı bir gün. Bir arkadaşına kırgınsan, bugün bu sorununu çözebilirsin.