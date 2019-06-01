Günlük burç yorumları – 1 Haziran 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 1 Haziran Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Maddi konularda bereketinizin gözle görülür olması sizi rahatlatacak. Aşk konularında sinirinizi kontrol edememe meyiliniz olabilir. İlişkilerinize zaman tanıyın ve fevri hareket etmeyin.. Jüpiter'in ters hareketi ise her zaman olumsuz etkiler vermemektedir. Bulunduğunuz koşulları çevrenizdeki kişilerin tepkisiyle birlikte harmanlayacaksınız. Önce değer vermek istemeseniz bile, daha sonra olabilecek eksileri düşünecek ve vazgeçeceksiniz. Gün içerisinde hayatın iyi–kötü sürprizlerle dolu olduğunu bir kez daha tecrübe edebilirsin. Sorun çözmek adına ideal bir gün.
BOĞA:
Üşengeçliğinizi bir kenara koymalısınız ama bir türlü kendinizi yenemiyorsunuz. İstediğiniz bazı şeylere ulaşmanız için küçük bir adımı disipline etmeniz şart. Kendiniz kadar çevrenizi düşünmeniz tabii ki çok güzel. Fakat zaman zaman aşırıya kaçabilir, sevdiklerinizin de, harcamalarını denetlemek isteyebilirsiniz. Artık geçmişin hesabını yapmak istemiyorsunuz. Girdiğiniz ortamlarda kendinizden emin tavırlarınız ve etkileyici cümlelerinizde arkanızda bir hayranlık ordusu bırakacaksınız. Ay, bugün burcunda hareket ediyor. Çalışan bir Boğa'ysan, sabah saatlerinde işlerini toparlamakta zorluk çekebilirsin.
İKİZLER:
Kötü bir alışkanlığı bırakmak, kilo vermek ya da almak için göstermeniz gereken çaba minimum düzeye düşüp, evren sizi destekleyebilir. Kişisel olaylarınızı ailenizle bütünleşerek yaşamak isteyeceksiniz. Onların fikirleri sizin için oldukça önem taşıyor. Jüpiter geri gitmesine rağmen tüm iyi dileklerini ve olumlu enerjisini size aktarmak için, sanki size söz vermiş gibi davranıyor. Romantik olmaktan bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek. Fakat bu özelliğinizi yakın aile ilişkilerinizde de kullanmak isteyeceksiniz. Çevrendekilerle iletişiminin kuvvetli olacağı bir gün. Bir arkadaşına kırgınsan, bugün bu sorununu çözebilirsin.
YENGEÇ:
Gerçekten sizin için verimli olan sevdiklerinizi seçmeniz şart çünkü içinizde dolmuş taşmış sorunlarınızla alakalı olarak içinizi dökmek isteyebilirsiniz. Satürn karşıt zıt burcunuzda geri gitmesiyle, küçük dostlukların ve küçük planlarınızın gündem kazanması söz konusu olacak. Hayal kırıklıklarına karşı tedbirli olmalısınız. Yakın arkadaşlarınızın kişisel çıkarları yüzünden zarar görebilirsiniz. Performans gerektiren konularda daha dikkatli davranmanız gerekebilir. Geçmişindeki bazı olaylarla yüzleşmeye hazır olmalısın. Bu yüzleşme, yeni bir sayfa açmana neden olabilir.
ASLAN:
Zor olsa da gönüllü olarak eleştirilmeyi isteyebilir böylelikle daha çok gelişerek hedeflerinizi olabilecek en üstün performansta başarabilirsiniz. Bugün, bulunduğunuz grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz.. Eğer, bekarsanız ve sevgili arıyorsanız; işte size büyük bir fırsat. Tesadüfen tanışacağınız bir kişi ile şimdiden kollarıı sıvayın ve yeni duygularınızın keyfini çıkarın. Ay ve Venüs ne zaman bir araya gelse aşk kıvılcımlarını bir anda çakar unutmayın. Kalbin boşsa ve aklında biri varsa, bugün onunla iletişime geçmen mümkün. Esprili kimliğiyle o kişiyi etkileyebilirsin.