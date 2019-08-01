Günlük burç yorumları – 1 Ağustos 2019 Perşembe
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 1 Ağustos Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Arkadaşlık ilişkilerinde anlayış ve paylaşıma önem vereceğiniz bir gün olacak. Bir süredir ödemekte zorlandığınız borçlarınızı hızlıca bitirebilirsiniz. Duygularınızı baskı altında tutarak isteklerinize belli bir disiplin sağlamayı amaçlıyorsunuz. Bugün, sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Kendinizle ilgili bir takım planlarınız var. Karamsarlığa kapılmazsanız, motive olduğunuz işlerinizde istediğiniz başarı kazanabilirsiniz.
BOĞA:
İş konularında çalışmak istemeyebilirsiniz ancak kariyer planları motivasyonunuz olabilir. Aşk hayatınızda sorunları çözmek için alttan almayı denemelisiniz. Öfkeli davranışların size zarara verdiğini bildiğiniz halde, duygularınızı frenleyemediğiniz dönemler olabiliyor. Bugün, alıngan ve kuşkucu yönleriniz ön plana çıkabilir. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını bildiğiniz halde, tavırlarınızda mantık eksikliği var. Çevrenizdeki kişilerin duygularından etkilenmemelisiniz. size gelecektir. Sabırlı davranmaya çalışmalı ve abartılardan kaçınmalısınız.
İKİZLER:
Arkadaş çevrenizde bugün taraflı olmanız gerektiği gerekçesi ile suçlanabilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde de sık sık sadece kendinizi düşündüğünüz hatırlatılabilir. Ortak çalışma içinde olacağınız kişilerin beklentilerine cevap vermeden önce düşünmelisiniz. Risklerden hoşlanmadığınız için, daha sonra çıkabilecek aksiliklere hazırlıklı olmalısınız. Bugün çevresel koşullarınız yeniden irdelemelisiniz. Yenilikler ve değişimler için biraz daha zamana ihtiyacınız olacak. Hobilerinizle ilgilenmelisiniz.
YENGEÇ:
İyi bir birey olmak için elinizden geleni yaparken aslında farkında olmadan başkalarının mutluluğu için kendinizi ve kendi isteklerinizi feda edebiliyorsunuz. Bugün, içinizde kopan fırtınaları paylaşma konusunda cimrilik yapabilir, sizi anlamadıklarından şikayet edebilirsiniz. İçsel huzursuzluğunuzu yenmek zorundasınız. Sevdiklerinizden beklediğiniz haberleri alacak ve kısa yol seyahatleri yapacaksınız. Uzun süredir arzuladığınız tatil, gündem kazanabilir.
ASLAN:
Azimli olmanın faydalı olduğunu fark edebileceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Hırslı olan Aslan'lar iş yerlerinde hiç istemedikleri sürtüşmeler yaşayabilirler. Partnerinizden istediğiniz desteği almanıza rağmen, siz kendi aklınızı beğenen ve hareketlerinizden ödün vermeyen bir kişisiniz. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda özgürce davranacak ve düşüncelerinizi rahat bir şekilde ifade edeceksiniz. İkna kabiliyetinizin yüksek olması nedeniyle, zorluklar sizi engellemiyor.