RAMAZAN İMSAKİYE
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Günler sonra kapılarını açtılar! İşte Türkiye genelinde berberler ve kuaförlerden manzaralar

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler gereği kapılarını kapatan berber ve kuaförler, uzun bir aranın ardından normalleşme süreci ile birlikte bugün kapılarını müşterilerine yeniden açtı. Dükkanlarda hijyen konusunda alınan önlemler dikkat çekerken, müşteri ve personellerin maske taktıkları görüldü.

11.05.2020 11:58 - Son Güncelleme: 11.05.2020 12:04
Günler sonra kapılarını açtılar! İşte Türkiye genelinde berberler ve kuaförlerden manzaralar

Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler bugün itibariyle hizmete başladı.

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Günler sonra kapılarını açtılar! İşte Türkiye genelinde berberler ve kuaförlerden manzaralar

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda hizmet veren bir berber dükkanı sabahın erken saatlerinde kepenklerini açarak uzun bir aranın ardından müşterilerini kabul etti.

Günler sonra kapılarını açtılar! İşte Türkiye genelinde berberler ve kuaförlerden manzaralar

Açılma kararının son derece iyi bulduğunu belirten berber esnafı, "Çok özlemiştim mesleğimizi, yaklaşık 50 gündür kapalı haldeydik. Sıkıntılar yaşamaya başlamıştık. Açılma kararı çok iyi oldu. İnşallah memleketimiz içinde iyi olur. Uzakta oturuyoruz, o yüzden erken gelip müşterilerimizi almaya başladık" ifadelerini kullandı.

Günler sonra kapılarını açtılar! İşte Türkiye genelinde berberler ve kuaförlerden manzaralar

Koronavirüsle mücadele kapsamında berberlerde bir koltuğun boş bırakılarak sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.

Günler sonra kapılarını açtılar! İşte Türkiye genelinde berberler ve kuaförlerden manzaralar

İŞTE TÜRKİYE GENELİNDE BERBER VE KUAFÖRLERDEN MANZARALAR

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