Günler sonra kapılarını açtılar! İşte Türkiye genelinde berberler ve kuaförlerden manzaralar
Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler gereği kapılarını kapatan berber ve kuaförler, uzun bir aranın ardından normalleşme süreci ile birlikte bugün kapılarını müşterilerine yeniden açtı. Dükkanlarda hijyen konusunda alınan önlemler dikkat çekerken, müşteri ve personellerin maske taktıkları görüldü.
11.05.2020 11:58
- Son Güncelleme: 11.05.2020 12:04
Açılma kararının son derece iyi bulduğunu belirten berber esnafı, "Çok özlemiştim mesleğimizi, yaklaşık 50 gündür kapalı haldeydik. Sıkıntılar yaşamaya başlamıştık. Açılma kararı çok iyi oldu. İnşallah memleketimiz içinde iyi olur. Uzakta oturuyoruz, o yüzden erken gelip müşterilerimizi almaya başladık" ifadelerini kullandı.
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