RAMAZAN İMSAKİYE
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Güney Kore dizisi 2018 yılında koronavirüsü açık açık söylemiş! Şoke eden kehanet...

Baba Vanga ve Nostradamus yine gündemde. İki kahininde koronavirüsü yüzyıllar evvel bildiği ortaya çıkmıştı. Kehanetler sadece bununla sınırlı değil. 2018 yılı yapımı bir Güney Kore dizisi olan My Secret Terrius'in 10.bölümünde günümüzde bildiğiniz koronavirüs belirtilerinden, kuluçka süresine kadar bir bir anlatılmış. 2011 yılında vizyona giren, kadrosunda Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard, Michael Douglas gibi isimleri bulunduran Contagion (Salgın) adlı filminin koronavirüsü bildiği ortaya çıkmıştı.

03.05.2020 11:43 - Son Güncelleme:
Güney Kore dizisi 2018 yılında koronavirüsü açık açık söylemiş! Şoke eden kehanet...

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs bir biyolojik silah mı? 2018 yapımı bir Güney Kore dizisi olan My Secret Terrius adlı yapımda koronavirüs kehaneti olduğu ortaya çıktı. Hem de öyle basit değil...

Koronavirüsün belirtilerinden, kuluçka süresine, hatta tedavisinin olmayışına kadar her şey bir bir anlatılmış.

En önemlisi de koronavirüs bir 'biyolojik' silah olarak nitelendirilmiş.

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Güney Kore dizisi 2018 yılında koronavirüsü açık açık söylemiş! Şoke eden kehanet...

My Secret Terrius adlı dizinin 10.bölüm 53.saniyesinde geçen diyalog ağızları açık bırakan cinsten.

Güney Kore dizisi 2018 yılında koronavirüsü açık açık söylemiş! Şoke eden kehanet...

İşte sosyal medyayı kasıp kavuran o sözler:

'Bu virüs, ölüm oranını %90'a çıkarmak için, üzerinde oynanmış, mutasyona uğramış korona virüsü.

Güney Kore dizisi 2018 yılında koronavirüsü açık açık söylemiş! Şoke eden kehanet...

Virüs 5 dakika içinde direkt akciğere saldırır, 2 ila 14 gün kuluçka süresi var.

Güney Kore dizisi 2018 yılında koronavirüsü açık açık söylemiş! Şoke eden kehanet...

İnsan yapımı bir virüs...'

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