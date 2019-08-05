Gülme krizine sokan WhatsApp mesajları! İşte o komik diyaloglar...
Dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullanıcın tercih ettiği WhatsApp her gün birbirinden komik diyaloglara sahne oluyor. Bazen birbirimizle mesajlaşırken ortaya çok komik diyaloglar çıkabiliyor. İşte o komik diyaloglar... WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlararası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır ve dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı vardır.
05.08.2019 12:02
- Son Güncelleme: 05.08.2019 12:02
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