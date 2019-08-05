Gülme krizine sokan WhatsApp mesajları! İşte o komik diyaloglar...

Dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullanıcın tercih ettiği WhatsApp her gün birbirinden komik diyaloglara sahne oluyor. Bazen birbirimizle mesajlaşırken ortaya çok komik diyaloglar çıkabiliyor. İşte o komik diyaloglar... WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlararası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır ve dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı vardır.

05.08.2019 12:02 - Son Güncelleme: 05.08.2019 12:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





