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Grip ve soğuk algınlığına karşı tüketilmesi gereken besinler

Grip ve soğuk algınlığı hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bilinen besinleri tüketmenin büyük önem taşıdığını belirten Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi bilinen 10 önemli besini sıraladı.

09.02.2019 20:26 - Son Güncelleme: 09.02.2019 20:26
Grip ve soğuk algınlığına karşı tüketilmesi gereken besinler

Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, grip ve soğuk algınlığı ile baş edebilmenin yollarından birinin de sağlıklı ve doğru beslenerek bağışıklık sistemini güçlü tutmaktan geçtiğini söyledi.

Grip ve soğuk algınlığına karşı tüketilmesi gereken besinler

Diyetisyen Sehlikoğlu, grip ve soğuk algınlığı hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bilinen besinleri tüketmenin büyük önem taşıdığını belirtti. Sehlikoğlu, grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi bilinen 10 önemli besini şöyle sıraladı:

Grip ve soğuk algınlığına karşı tüketilmesi gereken besinler

Turunçgiller

"Greyfurt, portakal, limon, mandalina gibi besinler C vitamini deposu olarak tanımlanıyor.

Grip ve soğuk algınlığına karşı tüketilmesi gereken besinler

Aynı zamanda antioksidan özelliği de olan bu besinleri tam mevsimi olan sonbahar ve kış aylarında tüketmek grip ve soğuk algınlığından korurken posaları sayesinde bağırsak sistemi de yarar görüyor.

Grip ve soğuk algınlığına karşı tüketilmesi gereken besinler

Soğan-Sarımsak

Doğal bir antibiyotik olan soğan ve sarımsak vücudumuza giren mikroplarla mücadele ederek bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, hastalıkları uzak tutuyor.

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