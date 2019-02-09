Grip ve soğuk algınlığına karşı tüketilmesi gereken besinler
Grip ve soğuk algınlığı hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bilinen besinleri tüketmenin büyük önem taşıdığını belirten Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi bilinen 10 önemli besini sıraladı.
09.02.2019 20:26
- Son Güncelleme: 09.02.2019 20:26
Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, grip ve soğuk algınlığı ile baş edebilmenin yollarından birinin de sağlıklı ve doğru beslenerek bağışıklık sistemini güçlü tutmaktan geçtiğini söyledi.
Diyetisyen Sehlikoğlu, grip ve soğuk algınlığı hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bilinen besinleri tüketmenin büyük önem taşıdığını belirtti. Sehlikoğlu, grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi bilinen 10 önemli besini şöyle sıraladı:
Turunçgiller
"Greyfurt, portakal, limon, mandalina gibi besinler C vitamini deposu olarak tanımlanıyor.
Aynı zamanda antioksidan özelliği de olan bu besinleri tam mevsimi olan sonbahar ve kış aylarında tüketmek grip ve soğuk algınlığından korurken posaları sayesinde bağırsak sistemi de yarar görüyor.
Soğan-Sarımsak
Doğal bir antibiyotik olan soğan ve sarımsak vücudumuza giren mikroplarla mücadele ederek bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, hastalıkları uzak tutuyor.