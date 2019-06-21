Gözlerine inanamadılar! Şişlik büyüyünce doktora gitti! Sıra dışı hastalıklar görenleri şoke ediyor

Sıra dışı hastalıklar görenleri şoke ediyor. Sosyal medyada baya bir takipçisi olan ve yaptığı operasyonlarla gündeme oturan Sandra Lee inanılmaz bir operasyona imza attı ve görenleri şaşkına uğrattı. Sırtında büyük bir şişlik bulunan bir hastanın görüntüleri sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. İnsanlar videoyu milyonlarca kez izlediler. İşte o görüntüler...