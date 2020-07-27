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Görenleri dehşete düşürdü: Kel kartalın somon avı saniye saniye görüntülendi

Vahşi doğada belgesel çekimi için bulunan bir ekip tarafından kaydedilen görüntüler, görenleri hayrete düşürdü. Görüntüler, Alaska'nın sadece doğal güzellikleriyle değil vahşi doğasıyla da çarpıcı anlara sahne oluyor. Chilkoot Nehri üzerinde uçan bir kel kartalın (Haliaeetus leucocephalus), keskin gözleriyle takibe alıp hızla avladığı somon balığını kıyıya çekiş anının kare kare saptandığı o anlar gibi...

27.07.2020 23:31 - Son Güncelleme: 27.07.2020 23:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





